Пентагон готовится выделить новую помощь Украине, как только Конгресс одобрит законопроект
Источник:твиттер Остапа Яриша
Пентагон планирует выделить новую помощь для Украины, как только Конгресс США одобрит законопроект. Это может случиться в ближайшее время.
О планах Пентагона сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Яриш со ссылкой на представителя ведомства.
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Что известно о законопроекте о помощи Украине
Документ предусматривает предоставление Украине 60,84 миллиарда долларов. Финансирование предоставляется на следующие цели:
- поддержка текущих военных операций США в регионе;
- инициатива по содействию безопасности Украины;
- замена предметов оборонного назначения, которые были предоставлены Украине;
- возмещение расходов Министерства обороны на оборонные услуги и обучение, предоставленные Украине;
- программа иностранного военного финансирования;
- экономическая поддержка Украины;
- помощь беженцам и переселенцам;
- международный контроль над наркотиками и правоохранительная деятельность, а также разработка и производство изотопов.
Законопроект также включает положения, которые расширяют полномочия президента США по передаче оборонной продукции и услуг Министерства обороны иностранным государствам или международным организациям, и обязывают главу государства передать Украине армейские тактические ракетные комплексы большой дальности и заключить соглашение с Украиной о возмещении США экономической помощи.
А еще – требовать, чтобы определенные средства, предоставляемые Украине, были компенсированы другими донорами, и установить различные требования по надзору и отчетности по помощи, которая предоставляется Украине.
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Палата представителей Конгресса США будет голосовать за пакет помощи Украине вечером 20 апреля.