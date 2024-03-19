Выживание Украины под угрозой, – глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин попытался убедить союзников в том, что США преданы Киеву. Он также предупредил, что выживание Украины находится под угрозой.

Ллойд Остин 19 марта возглавил ежемесячную встречу формата "Рамштайн" с участием около 50 союзников, которые оказывают военную поддержку Украине.

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Что заявил Ллойд Остин

Открывая заседание формата "Рамштайн", Остин пообещал, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать военные усилия Украины против России.

Впоследствии во время встречи он заявил, что выживание Украины в опасности.

Выживание Украины в опасности,

– сказал Остин на пресс-конференции после встречи.

Он добавил, что союзники и партнеры продолжают активизироваться, и "Соединенные Штаты также должны это делать".

Однако Остин не сказал, как Вашингтон будет поддерживать Украину без дополнительного финансирования. На условиях анонимности американский чиновник рассказал, что Пентагон надеется на помощь союзников.

Я думаю, что наши союзники остро осознают нашу ситуацию с финансированием, и украинцы больше, чем кто-либо другой, из-за дефицита, который возникает из-за того, что мы не можем их обеспечить,

– сказал высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства, который говорил на условиях анонимности.

Напомним, на прошлой неделе администрация Байдена заявила, что направит Украине военную помощь в размере 300 миллионов долларов. Пентагон использовал средства, сэкономленные по предыдущему армейскому контракту, на поставку оружия для Украины.

В ведомстве отметили, что не смогут выделить еще один "внеплановый" пакет.

Между тем 19 марта Президент Украины Владимир Зеленский обратился к союзникам Киева с просьбой предоставить больше средств ПВО, отметив, что только с начала марта Россия запустила 130 ракет, более 320 "Шахедов" и почти 900 управляемых бомб.