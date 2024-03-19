Ллойд Остін 19 березня очолив щомісячну зустріч формату "Рамштайн" за участю близько 50 союзників, які надають військову підтримку Україні.

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Що заявив Ллойд Остін

Відкриваючи засідання формату "Рамштайн", Остін пообіцяв, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати військові зусилля України проти Росії.

Згодом під час зустрічі він заявив, що виживання України в небезпеці.

Виживання України в небезпеці,

– сказав Остін на пресконференції після зустрічі.

Він додав, що союзники та партнери продовжують активізуватися, й "Сполучені Штати також повинні це робити".

Однак Остін не сказав, як Вашингтон підтримуватиме Україну без додаткового фінансування. На умовах анонімності американський чиновник розповів, що Пентагон сподівається на допомогу союзників.

Я думаю, що наші союзники гостро усвідомлюють нашу ситуацію з фінансуванням, і українці більше ніж будь-хто інший через дефіцит, який виникає через те, що ми не можемо їх забезпечити,

– сказав високопоставлений представник американського оборонного відомства, який говорив на умовах анонімності.

Нагадаємо, минулого тижня адміністрація Байдена заявила, що направить Україні військову допомогу у розмірі 300 мільйонів доларів. Пентагон використав кошти, зекономлені за попереднім армійським контрактом, на постачання зброї для України.

У відомстві зазначили, що не зможуть виділити ще один "позаплановий" пакет.

Тим часом 19 березня президент України Володимир Зеленський звернувся до союзників Києва з проханням надати більше засобів ППО, наголосивши, що лише від початку березня Росія запустила 130 ракет, понад 320 "Шахедів" та майже 900 керованих бомб.