В Пентагоне заявили о важности поддержки Украины летальным оружием

В Минобороны США подтвердили важность военной поддержки Украины летальным оружием. Там считают, что Украина заслуживает этого, однако только для оборонительных целей.

Такое заявление во время слушаний в комитете по вооруженным силам Палаты представителей США сделал генерал Марк Милли, который возглавляет комитет начальников Штатов.

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Пентагон о летальном оружии Украины

Генерал подтвердил важность военной поддержки Украины летальным оружием. На вопрос конгрессмена-республиканца Майкла Тернера, заслуживает ли Украина такой поддержки со стороны США, генерал Милли твердо ответил: "Да".

Представитель Пентагона также подчеркнул, что Соединенные Штаты предоставляли Украине летальное оружие и в прошлом, но летальное оружие – исключительно на "оборонительные цели".

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