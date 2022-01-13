В Пентагоне подтвердили непреклонную поддержку Украины, – Остин позвонил Резникову

На фоне наращивания Россией войск возле границ глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил непреклонную поддержку США территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом он сообщил главе украинского Министерства обороны Алексею Резникову во время телефонного разговора. Соответствующую информацию обнародовали на сайте Белого дома в четверг, 13 января.

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Отмечается, что во время переговоров стороны затронули вопрос стягивания войск России к границам.

Остин подтвердил непреклонную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, включая усилия, что продолжаются, по наращиванию потенциала украинских вооруженных сил путем оказания помощи в обороне,

– указали в Белом доме.

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