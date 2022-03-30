В Пентагоне пока увидели передислокацию, но не отвод войск России из Украины

Министерство обороны США предупредило, что хотя небольшое количество российских войск отошло от Киева за последние сутки, но Россия все еще может нанести удар по столице.

Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что в Пентагоне считают, что это перепозиционирование, а не настоящий уход.

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Поэтому все мы должны быть готовы наблюдать за большим наступлением на другие районы Украины. Это не значит, что угроза Киеву исчезла,

– заявил спикер.

Он подчеркнул, что количество российских сил, отходящих от Киева, не соразмерно с воюющими в этом направлении и что Россия продолжает наносить авиаудары по городу.

"Не нужно верить недавнему заявлению Кремля о том, что он внезапно просто сократит войска под Киевом, или каким-либо сообщениям о том, что он собирается вывести все свои силы. Россияне передислоцируются севернее, но слишком рано говорить, где их конечный пункт назначения" – сказал Кирби.

В Пентагоне считают, что это, скорее всего, репозиционирование для использования войск в других местах в Украине.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что Украина остановила продвижение российских войск на ряд направлений.

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