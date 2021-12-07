В Пентагоне считают, что полномасштабной войны России и Украины все еще можно избежать

В США по-прежнему верят, что обострения ситуации на границе Украины и России можно избежать. Для этого нужно привлечь дипломатию.

Такое мнение озвучил глава Пентагона Ллойд Остин. Он провел совещание с военным командованием относительно обострения ситуации на российско-украинской границе.

Важно Из-за агрессии России Украина хочет получить от США часть "афганской" техники, – СМИ

По словам спикера Пентагона Джона Кирби, в настоящее время у него нет возможности раскрыть подробности встречи главы Минобороны. В то же время, Остин был хорошо проинформирован о ситуации на границе России и Украины.

Хочу напомнить комментарии министра обороны, сделанные им в минувшие выходные, когда он заявил, что верит в дипломатическое решение (относительно ситуации вокруг России и Украины – 24 канал),

– отметил Кирби.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников назвал факторы, которые могут снизить вероятность вторжения России в Украину. Среди них отсутствие паники в украинском обществе и поддержка международных партнеров не только на словах, но и на деле.

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Украинская разведка заявила, что Россия действительно может готовиться к широкомасштабному нападению на Украину. Это может произойти в январе 2022 года. Также отмечали, что войска агрессора оцепили Украину, якобы пытаясь взять ее "в кольцо". Американские СМИ тоже пишут, что Россия может атаковать с трех сторон.

На фоне подобных заявлений в США заявили об обеспокоенности. Рассматривают новый пакет антироссийских санкций, который предусматривает отключение России от системы SWIFT.