В России заявили, что их Пензенскую область атаковали дроны. По словам губернатора региона, это случилось впервые с начала полномасштабного вторжения.

Губернатор региона Олег Мельниченко заявил, как пишет 24 Канал, что в Пензе обнаружили место падения сразу трех беспилотников.

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Что известно о дронах в Пензенской области России

Губернатор Пензенского района заявил, что три дрона упали в лесном массиве поселка Монтажное в Пензе.

Жертв и пострадавших нет, жилые дома не задеты. На месте работают все службы экстренного реагирования, выясняют обстоятельства происшествия,

– заявил приспешник Путина.

Где расположена Пенза: смотрите на карте

Стоит заметить, что Пенза расположена ориентировочно в 700 километрах от украинской границы.

Укрытие от дронов там разместили в сентябре 2024 года. Небольшое модульное помещение для укрытия россияне разместили на набережной реки Сура. Они заявили, что это место массового скопления жителей и гостей города.