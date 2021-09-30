Перебрасываете мертвых через границу, – Лукашенко обвинил Польшу в хаосе на границе с Беларусью

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналисту CNN, в котором попытался объяснить ситуацию с беженцами на границе. Белорусский диктатор обвинил во всем польское правительство.

Лукашенко назвал ряд действий и заявлений властей Польши безумными. Таким образом он пытался опровергнуть новости об ужасах на границе в Евросоюз.

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"Вы перебрасываете мертвых людей через границу к нам", – заявил Лукашенко.

Аргументы белорусского диктатора

Он отметил, что европейцы не должны обвинять Беларусь в вытеснении беженцев в ЕС. Мол, жаловаться можно было бы, если бы беженцы хотели жить в Беларуси, а их выгнали в Польшу или Литву.

Есть ли у вас факты, которые доказывают, что я толкаю этих людей к границе с Польшей? Нет, и быть не может. Александр Лукашенко Самопровозглашенный президент Беларуси

В ответ на вопрос о транспортировке мигрантов в ЕС силой и накачивании их наркотиками, белорусский диктатор отметил, что "это безумие". Он потребовал фактов, и только при наличии фактов самопровозглашенный президент согласился взять на себя за это ответственность.

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Беженцы гибнут в Средиземном море

По его словам, белорусская сторона предложила беженцам остаться в стране, учитывая приближение холодов. Однако мигранты заверили, что в Европе им пообещали политическое убежище. И получения этого убежища они ждут 3 месяца.

Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь – не единственный вход для мигрантов в ЕС. Мол, немало беженцев гибнет по дороге через Средиземное море в Испанию, Италию и Грецию.

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