Перебрасываете мертвых через границу, – Лукашенко обвинил Польшу в хаосе на границе с Беларусью
Источник:Белта
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналисту CNN, в котором попытался объяснить ситуацию с беженцами на границе. Белорусский диктатор обвинил во всем польское правительство.
Лукашенко назвал ряд действий и заявлений властей Польши безумными. Таким образом он пытался опровергнуть новости об ужасах на границе в Евросоюз.
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"Вы перебрасываете мертвых людей через границу к нам", – заявил Лукашенко.
Аргументы белорусского диктатора
Он отметил, что европейцы не должны обвинять Беларусь в вытеснении беженцев в ЕС. Мол, жаловаться можно было бы, если бы беженцы хотели жить в Беларуси, а их выгнали в Польшу или Литву.
Есть ли у вас факты, которые доказывают, что я толкаю этих людей к границе с Польшей? Нет, и быть не может.
В ответ на вопрос о транспортировке мигрантов в ЕС силой и накачивании их наркотиками, белорусский диктатор отметил, что "это безумие". Он потребовал фактов, и только при наличии фактов самопровозглашенный президент согласился взять на себя за это ответственность.
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Беженцы гибнут в Средиземном море
По его словам, белорусская сторона предложила беженцам остаться в стране, учитывая приближение холодов. Однако мигранты заверили, что в Европе им пообещали политическое убежище. И получения этого убежища они ждут 3 месяца.
Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь – не единственный вход для мигрантов в ЕС. Мол, немало беженцев гибнет по дороге через Средиземное море в Испанию, Италию и Грецию.
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Беженцы в Беларуси: последние новости
- Польша зафиксировала рекордное количество беженцев в Европу на границе с Беларусью. За сутки 28 сентября пограничники насчитали почти 500 попыток незаконного пересечения границы.
- Польский премьер Матеуш Моравецкий сообщил, что страна приняла свыше 10 тысяч мигрантов с Ближнего Востока. Правительство опасается, что этих людей может использовать Лукашенко в гибридной войне.
- По состоянию на 21 сентября на польско-белорусской границе нашли 4 тела нелегальных мигрантов. Трое из них умерли от гипотермии на территории Польши, одного нашли в Беларуси, в метре от границы.