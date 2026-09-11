Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко рассказал "24 Каналу" о реальной ситуации на северной границе Украины. В настоящее время украинские пограничники не фиксируют формирование ударных группировок противника непосредственно у государственной границы.
Какое информационное давление оказывают Россия и Беларусь
По словам представителя пограничного ведомства, Россия вместе с Беларусью в течение длительного времени формирует представление о якобы угрозе для белорусской территории со стороны Украины или стран Европы. Именно под этим предлогом противник демонстрирует переброску дополнительных сил и регулярное проведение учений.
"Это продолжается уже давно: практически и Россия, и Белоруссия, которая ей в этом подыгрывает, пытаются оказать такое информационное воздействие", – отметил Демченко.
Важно! В ГУР отметили, что Кремль пытается привлечь белорусские силы к прямым боевым действиям против Украины. В настоящее время угроза сухопутного наступления с этой стороны маловероятно, однако Минск уже предоставил свою территорию для корректировки дронов. Кроме того, оккупанты развернули в Беларуси ракетное подразделение, имеющее на вооружении комплексы средней дальности "Орешник".Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Несмотря на информационно-психологические манипуляции, украинские военные полностью контролируют ситуацию на северных рубежах и готовы к любым сценариям развития событий.
Что касается создания или формирования каких-либо ударных группировок в направлении нашей границы, то этого не наблюдается. Но постоянные учения, проверка боеготовности, пример переброски того же "Орешника" – это скорее информационное воздействие,
– подчеркнул представитель ГПСУ.
Он также добавил, что подобными действиями агрессор стремится переложить ответственность за эскалацию на другие государства и создать видимость готовности к противодействию мнимой угрозе.
Пресс-секретарь ГПСУ о планах России и Беларуси: видео