Сказки о биолабораториях уже не действуют: Кремль придумывает нечто более серьезное
Источник:Константин Машовец
По всей вероятности, перед второй волной массовой мобилизации, Кремль запустит серию провокаций на территории России и Беларуси.
Россияне перестают верить в биолаборатории
Это будет что-то вроде "атака укротеррористов-нацистов против мирного населения".
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"Популярность" любых мобилизационных мер, как в России, так и в лукашенковском заповеднике, в последнее время стремительно падает, особенно после Макеевки.
Нужен значительный стимул и аргумент. Гальванизация войны только де*ильными призывами соловьиного помета по телевизору становится все менее эффективной.
В кровавых "укронацистов" из американских биолабораторий просто перестают верить.
Кстати, для продолжения ударов крылатыми ракетами и дронами по гражданской инфраструктуре Украины это тоже очень неплохой "аргумент".
Поэтому, думаю, примерно 15 – 16 января будет первый "контрольный" срок.
Актуально Россияне истерически атакуют Соледар, чтобы мобилизация была не так мрачна
Последние новости о мобилизации в России
- По данным украинской разведки, новая волна мобилизации в России может начаться 15 января. В общей сложности государство-агрессор планирует призвать 500 тысяч человек.
- Военный обозреватель Денис Попович считает, что такое количество "мобиков" создаст для российского командования много проблем. Ведь всех новобранцев нужно будет снабдить оружием, а также где-то разместить.
- По данным украинской разведки, с 9 января в России ограничили выезд из страны для военнообязанных.