"Три билборда в Женеве": перед приездом Путина в городе появились щиты с вопросами о Навальном

В Женеве перед приездом Путина появились рекламные щиты с вопросами к Владимиру Путину. Они касались отравления Алексея Навального.
Фото и видео щитов в своих соцсетях разместил соратник Алексея Навального, руководитель его региональных штабов Леонид Волков. Надписи появились накануне приезда в Женеву Владимира Путина.
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"Три билборда в Женеве"
Красные рекламные щиты с баннерами появились на одной из улиц швейцарской Женевы, куда приехал Путин. У Навального не отмечают, на какой именно и проезжал ли там Владимир Путин.
Билборды имели такие надписи и шли друг за другом:
- "Навального отравили "новичком"
- "И до сих пор никого расследования"
- "Как же так, президент Путин?"
Напротив щитов на стене нарисовали черно-белое граффити с Навальным.
Граффити с Навальным в Женеве / Скриншот из видео
Отметим, что эти три рекламных щита имеют аллюзию на фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
Что стоит знать об отравлении Навального
- В августе 2020 года Алексея Навального отравили. Тогда самолет с ним экстренно сел в Омске, а политика отправили в местную больницу.
- Впоследствии местные врачи заявили, что экспертиза не подтвердила отравление оппозиционера химическим веществом.
- Навального перевезли на лечение в Германию. Там в организме оппозиционера нашли следы яда из группы "Новичок". Лечился политик в клинике "Шарите" 32 дня и долго находился в бессознательном состоянии.
- В омской больнице, где лежал Навальный, впоследствии при странных обстоятельствах умерли два врача.
- По возвращении в Россию Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии.