Перед ракетной атакой оккупанты ударили по Украине "Шахедами": сколько удалось сбить

Россияне продолжают массированно атаковать Украину, подвергая опасности гражданских. Украинская противовоздушная оборона активно работает, сбивая вражеские дроны и ракеты.

Утро 31 марта запомнится массированной атакой крытых ракет по Западу Украины. В то же время важно, что в конце суток субботы, 30 марта, враг выпустил по нашему государству 11 беспилотников типа "Шахед".

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Работа ПВО во время атаки "Шахедов"

Как отмечают в Генеральном штабе ВСУ, ночью удалось ликвидировать 9 из 11 беспилотных летательных аппаратов, что российские захватчики выпустили по нашему государству.

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 11 беспилотников типа Shahed. Силы и средствами противовоздушной обороны уничтожили 9 БПЛА,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в командовании Сил обороны вспомнили, что на утро 31 марта враг задействовал для ударов крылатые ракеты различных типов. Позже в Воздушных силах уточнили, что удалось сбить 9 из 14 ракет Х-101/Х-555.

Захватчики выпускали крылатые цели с самолетов стратегической авиации Ту-95МС, а именно – с Саратовской области. В то же время "Шахеды" летели из Приморско-Ахтарска и оккупированного Крыма.

Применили российские бойцы 31 марта и баллистическую ракету "Искандер-М", которую выпустили из Крыма, а также управляемую авиационную ракету Х-59, запустив ее с временно оккупированной Запорожской области.

В Силах обороны Юга отмечали, что ликвидировали 8 дронов россиян. А в Хмельницкой ОВА отчитались об обезвреживании 1 беспилотника типа Shahed, добавляя, что по состоянию на 08:10 устанавливают место падения обломков БПЛА.

Под прицелом врага вновь была энергетическая инфраструктура Одесской области и агропромышленные мощности Херсонщины. Работа противовоздушной обороны продолжалась около 2 часов. Падение обломков сбитого дрона вызвали пожар на одном из энергообъектов, в результате чего произошло обесточивание нескольких населенных пунктов. Пожар ликвидирован,

– написали в Силах обороны Юга.

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В то же время следует отметить, что крылатые ракеты Х-101/Х-555 захватчиков под утро 31 марта летели в сторону именно западных регионов нашего государства. Взрывы слышали жители Тернопольской и Львовской областей. Польша в очередной раз активизировала авиацию, чтобы противостоять потенциальной угрозе.