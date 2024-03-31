Ранок 31 березня запам'ятається масованою атакою критих ракет по Заходу України. Водночас важливо, що наприкінці доби суботи, 30 березня, ворог випустив по нашій державі 11 безпілотників типу "Шахед".

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Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 11 безпілотників типу Shahed. Сили та засобами протиповітряної оборони знищили 9 БпЛА,

– йдеться у повідомленні.

Уже на ранок поточної доби ворог задіяв для удару крилаті ракети різних типів. Дані щодо останньої атаки уточнюються.