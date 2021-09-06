Перед выборами в Бундестаг: Германия сообщила об усилении кибератак из России

6 сентября 2021 , 17:29
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Источник:

Frankfurter Rundschau

В последнее время в Германии часто фиксируют кибератаки на немецких политиков, которые осуществляются с территории России. Берлин обратился к Москве с требованием немедленно прекратить их, а правительство выразило беспокойство, что это может повлиять на выборы в Бундестаг.

В Германии рассматривают такие действия как угрозу безопасности страны и процессу демократического волеизъявления во время выборов 26 сентября.

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Германия заявила об усилении кибератак из России

Кроме того, в Берлине считают, что кибератаки из России являются серьезным фактором, который портит двусторонние отношения стран.

Настойчиво призываем Россию прекратить эту незаконную кибердеятельность,
– говорится в сообщении.

Сотрудники безопасности минимум 3 раза в течение 2021 года информировали Бундестаг о кибератаках иностранных спецслужб на парламентариев.

В частности, недавно от кибератак пострадали несколько членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Сейчас проводят тщательное экстренное расследование этого "абсолютно неприемлемого поведения", а власть Германии оставляет за собой право принимать "дальнейшие меры".

Выборы в Германии: коротко

  • Парламентские выборы в Германии запланированы на 26 сентября 2021 года.
  • Канцлер Ангела Меркель ранее заявила, что она уходит с должности на пенсию.
  • Однако позже сообщили, что Меркель может оставаться на посту до Рождества (25 декабря). Причина – переговоры о создании коалиции после выборов в Бундестаг, вероятнее всего, затянутся.
  • По состоянию на начало сентября, рейтинг консервативного блока ХДС/ХСС, который возглавляет нынешняя канцлер, упал до рекордно низкого уровня.