Почему Байден изменил свое мнение по F-16: Пионтковский объяснил позицию президента США

США подтвердили готовность учить украинских пилотов и помочь получить самолеты F-16. Изменить позицию президента США Джо Байдена помог ряд факторов.

Изменение в риторике республиканцев и усиление так называемой "группы Блинкена" стало ключевым при принятии решения относительно истребителей F-16 в пользу Украины. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

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Преимущество "группы Блинкена"

По его словам, при администрации Байдена существуют две группы влияния. "Группа Блинкена" (госсекретарь США Энтони Блинкен), выступающая за военную победу Украины над Россией, и "группа Салливана" (советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан) – за "не поражение" Украины в войне.

"На каждом этапе передачи оружия "группа Салливана" оказывала сопротивление, что приводило к тому, что оружие давали с опозданием. По моему мнению, глубоко в душе Байден больше склоняется к "группе Блинкена", но должен также считаться с "группой Салливана", – отметил Пионтковский.

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Фактор республиканцев

Российский оппозиционер рассказал, что в Украине сложилось мнение, что позиция всех республиканцев равна позиции Дональда Трампа, который готов закончить войну любой ценой. В то же время, это не так. Они продолжают атаковать Байдена, но теперь за "недостаточную помощь Украине".

"Он теперь не просто президент, а кандидат на выборах в 2024 году. Успех украинского контрнаступления органически связан с его шансами на переизбрание. Что произойдет, если контрнаступление закончится без весомого успеха и разгрома российской армии? Республиканцы его размажут по стенке. Скажут, а мы говорили, что нужно больше помощи", – добавил Пионтковский.

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