США уже в скором времени начнут обучение украинских военных на системах Patriot, – Пентагон

Украина не только получит системы Patriot. Наши военные еще и будут проходить обучение, чтобы эффективно ими управлять. Как отмечают в Пентагоне, они начнутся вскоре.

Высокопоставленный представитель Минобороны США отметил, что на сегодняшний день обучение прошли уже 3100 украинских военных. Американские инструкторы помогали им овладеть разными системами. Также он рассказал, когда наши защитники будут осваивать работу с Patriot.

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Обучение требует "нескольких месяцев"

По словам представителя, обучение по эксплуатации и обслуживанию ракетной системы Patriot начнется вскоре. О передаче самих установок сообщили во время визита Зеленского в США.

Правда, пока не уточняют, когда будет проходить обучение. Да и доподлинно неизвестно, сколько времени понадобится украинским военным, чтобы овладеть Patriot. В Пентагоне только обошлись кратким комментарием, со словами "очень скоро" и займет "несколько месяцев".



Как ЗРК Patriot помогут закрыть небо над Украиной / Инфографика 24 канала

Украина получит не только Patriot

Во время визита Зеленского в США объявили новый мощный пакет помощи нашему государству. Его общая сумма 1,85 миллиарда долларов. Из которых вооружение от Пентагона на сумму 1 миллиард, в том числе:

1 батарея ЗРК Patriot;

500 высокоточных снарядов калибра 155 миллиметров;

10 минометных систем калибра 122 миллиметра и 10 000 мин к ним;

10 минометных систем калибра 82 миллиметра;

10 минометных систем калибра 60 миллиметров;

37 бронемашин Cougar;

120 машин HMMWV;

6 бронированных легковушек;

ракеты HARM и JADM;

высокоточные авиационные боеприпасы;

свыше 2700 единиц гранатометов и стрелкового оружия;

приборы ночного видения и оптики;

противопехотные мины Claymore;

средства связи;

индивидуальная броня.

А вот на 850 миллионов мы получим помощь в рамках программы USAI Министерства обороны США. Речь идет о:

45 тысячах снарядов калибра 152 миллиметров;

20 000 снарядов калибра 122 миллиметра;

50 000 реактивных снарядов к БМ-21;

100 000 танковых снарядов калибра 125 миллиметров;

спутниковых терминалах и услугах;

финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

К слову, в России уже отреагировали на передачу Patriot. Путин еще раз решил успокоить население своей "большой страны". Он попытался убедить, что Patriot – достаточно старые системы. И что они, мол, работают хуже российской С-300. В этот абсурд могут поверить разве что жители страны-агрессорки.

К слову, С-300 действительно очень и очень эффективны. По крайней мере, когда речь идет об ударах по своим. Ведь в последнее время слишком много ракет падают на Белгородщине. То ли Россия уже не считает ее частью своей страны?