В Киев прибыл премьер Испании Санчес, передадут ли США ATACMS: хронология 493 дня войны

Российские войска ведут войну против украинского народа уже 493 дня. Наши защитники пошли в наступление и достигли значительных успехов на всей линии фронта. Деоккупация захваченных территорий обязательно будет.

О главных новостях по состоянию на 1 июля, ситуации на фронте, успехах украинских защитников и военных преступлениях российских террористов читайте в материале 24 Канала.

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10:10 В Киев прибыл премьер Испании Педро Санчес. Глава испанского правительства опубликовал видео с вокзала в Киеве. 10:00 СБУ собрала доказательную базу на российского пропагандиста Сергея Ключенкова (более известного под псевдонимом Сергей Мардан), призвавшего к геноциду украинского народа. Он является одним из ключевых блоггеров прокремлевского издания "Комсомольская правда", а также активно участвует в ток-шоу на еще одном рупоре кремля - телеканале "Соловьев live". 09:11 Что касается ситуации на Сумщине, то ночью и утром россияне совершили 2 обстрела – (6 взрывов). Обстрелы потерпели Хотинская (танковый обстрел, 3 взрыва) и Краснопольская (3 взрыва из минометов) общины. В ОВА сообщили, что пострадавших и жертв нет. СБУ собрала доказательную базу на российского пропагандиста Сергея Ключенкова (более известного под псевдонимом Сергей Мардан), призвавшего к геноциду украинского народа. Он является одним из ключевых блоггеров прокремлевского издания "Комсомольская правда", а также активно участвует в ток-шоу на еще одном рупоре кремля - телеканале "Соловьев live".Что касается ситуации на Сумщине, то ночью и утром россияне совершили 2 обстрела – (6 взрывов). Обстрелы потерпели Хотинская (танковый обстрел, 3 взрыва) и Краснопольская (3 взрыва из минометов) общины. В ОВА сообщили, что пострадавших и жертв нет.

08:45 На территории Запорожской области обстрелы повреждены 26 жилых и хозяйственных объектов. За сутки враг совершил 54 обстрела по 18 населенным пунктам Запорожского, Пологовского и Васильевского районов. Трижды бил из авиации по Орехову и Преображенке, совершил 8 ударов с РСЗО по Левадному, Новодаровке, Ольговскому, Волшебному и Красному, 43 артобстрела пришлось по Новоивановке, Гуляйполю, Орехову и другим прифронтовым селам. Последствия обстрелов врага в Запорожье / Фото ОВА 08:40 В Луганской области в Новопскове российские оккупанты обустроили роддом под свой госпиталь, из девушек в школах так называемой "лнр" будут готовить санитарных инструкторов. Об этом сообщили в Луганской ОВО. Отмечают, что враг активизировался в Кременной. В Луганской области в Новопскове российские оккупанты обустроили роддом под свой госпиталь, из девушек в школах так называемой "лнр" будут готовить санитарных инструкторов. Об этом сообщили в Луганской ОВО. Отмечают, что враг активизировался в Кременной. 08:36 За прошедшие сутки так называемая "вторая армия мира" сократилась на 530 своих бойцов. С начала полномасштабной войны Россия потеряла 228 870 солдат и значительное количество техники. Потери россиян по состоянию на 1 июля / Инфографика 24 Канала 08:10 Ночью под обстрел попала Марганецкая община Никопольщины. По данным местной ОВА, прилетело с пол десятка снарядов из тяжелой артиллерии. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. 08:09 На всей территории Украины с сегодняшнего дня отменен карантин, который действовал с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19. 08:08 В Херсонской ОВА сообщили, что за минувшие сутки российские войска совершили 82 обстрела, выпустив 445 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 5 снарядов. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов. 5 человек, в том числе ребенок – получили ранения. 08:07 В отчете ISW отмечают, что в ППК "Вагнер" все еще активно вербуют наемников в России. Точно непонятно, куда вербуют наемников. Подписывают ли они контракты с ПИК "Вагнера" или с минобороны России. 08:00 Россияне убили 3 жителей Донбасса: 2 в Сергеевке и 1 в Николаевке, об этом сообщили в Донецкой ОВА. Еще 10 человек за сутки получили ранения. 07:53 Николаевскую область за минувшие сутки враг атаковал трижды: наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет. Также противник обстрелял населенный пункт Куцурубской общины – попал в частный двор, поврежден забор. Пострадавших нет. Ночью под обстрел попала Марганецкая община Никопольщины. По данным местной ОВА, прилетело с пол десятка снарядов из тяжелой артиллерии. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.На всей территории Украины с сегодняшнего дня отменен карантин, который действовал с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19.В Херсонской ОВА сообщили, что за минувшие сутки российские войска совершили 82 обстрела, выпустив 445 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 5 снарядов. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов. 5 человек, в том числе ребенок – получили ранения.В отчете ISW отмечают, что в ППК "Вагнер" все еще активно вербуют наемников в России. Точно непонятно, куда вербуют наемников. Подписывают ли они контракты с ПИК "Вагнера" или с минобороны России.Россияне убили 3 жителей Донбасса: 2 в Сергеевке и 1 в Николаевке, об этом сообщили в Донецкой ОВА. Еще 10 человек за сутки получили ранения.Николаевскую область за минувшие сутки враг атаковал трижды: наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет. Также противник обстрелял населенный пункт Куцурубской общины – попал в частный двор, поврежден забор. Пострадавших нет.

07:30 Владимир Зеленский в интервью El Mundo оценил потери ЧВК "Вагнера" в войне против Украины. По его словам, наши войска убили 21 000 наемников и ранили 80 000. 07:27 В ходе секретного визита в Украину директора ЦРУ Уильяма Бернса украинские чиновники обнародовали амбициозную стратегию возвращения оккупированных Россией территории и начало переговоров с Москвой о прекращении огня до конца года. В ходе секретного визита в Украину директора ЦРУ Уильяма Бернса украинские чиновники обнародовали амбициозную стратегию возвращения оккупированных Россией территории и начало переговоров с Москвой о прекращении огня до конца года. 07:00 В Генштабе опубликовали утреннюю сводку по ситуации на фронте. Главное из нее: за сутки противник нанес 8 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск, военных и гражданских инфраструктурных объектах Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

враг и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. Произошло 22 боевых столкновения.

авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 – по зенитно-ракетному комплексу врага. 06:35 В Институте по изучению войны считают, что оккупанты, "как и раньше, маловероятно, что вызовут преднамеренную "аварию" на ЗАЭС". В то же время существует вероятность, что Россия продолжит использовать нарративы об угрозе преднамеренного радиологического инцидента. Она преследует сразу две цели: сдерживать контрнаступление ВСУ;

сдерживать западную поддержку Украины перед саммитом НАТО.

Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал о важности "хлопка" в Бердянске, который произошел накануне. По его словам, российские оккупанты используют Бердянский порт под собственный запрос: доставляют в порт оружие, боекомплект и личный состав. А также – вывозят через него краденое зерно, разное сырье, металлолом.Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что решения о предоставлении ATACMS Украине в Белом доме нет.Убитых россиянами в оккупированном Бердянске подростков Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова так и не удалось похоронить. Вместо этого оккупанты перевезли их тела в Мелитополь якобы "на экспертизу".Нацкомиссия по стандартам государственного языка обновила список сел, поселков и городов, названия которых рекомендовано изменить. В обновленном перечне – нет Запорожья.Накануне саммита НАТО в Вильнюсе Владимир Зеленский сообщил, что планы наступательных действий украинских войск за последние месяцы замедлились, однако этому есть логическая причина – проливные дожди. Президент призвал союзников не ослаблять темпы предоставления вооружения, которое сейчас необходимо.

00:00 Российский генерал Андрей Картаполов в эфире пропагандиста Соловьева показал, как он радуется ударам оккупантов по мирным людям. Удар по Краматорску он цинично охарактеризовал "это просто песня", заметив, что его "военное сердце радуется".