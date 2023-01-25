Передача танков Leopard: Коваленко объяснил, какую модификацию получит Украина
Германия уже официально передает Украине танки Leopard 2 и разрешает это делать другим союзникам. Берлин передаст Киеву роту танков Leopard 2А6. Хотя накануне была информация, что планирует поставлять нам танки другой модификации – Leopard 2А4.
Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, то, что Украина получила Leopard 2А6, для него было настоящей неожиданностью, ведь эти танки значительно улучшеная версия Leopard.
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Leopard 2А6 – значительно модернизированный танк
Обозреватель отметил, что Leopard 2А4 – это базовая версия, первая появившаяся модификация Leopard 2. Со временем модернизация повлияла, в частности, на защищенность танка и систему управления огнем. Архитектура башни была изменена уже в модификации Leopard 2А5. А у Leopard 2А6 значительно повышены все эти возможности.
Это гораздо более современная версия, чем Leopard 2А4. Если сравнивать Leopard 2А4 с Т-72 и Т-80, я бы ни делал ставку на советские танки в поединке с немецким. Не говоря уже о Leopard 2А6,
– заметил он.
Какую модификацию немецких танков Leopard 2 получит Украина: смотрите видео
По его мнению, последняя модификация немецкого танка – Leopard 2А7. Но получим ли мы ее – открытый вопрос.
"Но получение Leopard 2А6 – это был настоящий сюрприз. Потому что я думал, что будет сделан акцент на Leopard 2А5", – подчеркнул Александр Коваленко.
Основные преимущества танков Leopard / инфографика 24 канала
Поставки оружия Украине: важно
- По результатам встречи "Рамштайн" 12 стран договорились, что передадут Украине около 100 танков Leopard 2. 25 января Германия приняла долгожданное для Украины решение о передаче танков и фактически дала "зеленый свет" другим странам.
- В администрации президента США Джо Байдена рассматривают возможность передать Украине около 30 танков M1 Abrams. Пентагон пока что не подтвердил это официально, но обещает сообщить, когда будет точное решение.
- Министр обороны Испании подтвердила намерения отправить танки Leopard 2 немецкого производства в Украину.
- Швеция передаст Украине около 50 боевых машин пехоты CV90 и самоходных артиллерийских установок Archer.
- Великобритания пришлет Украине 3 батареи дальнобойной глубокой артиллерии AS-90 155 и ряда бронированных машин, в частности, Bulldog. В Минобороны заявили, что дополнительно отправят Украине еще 600 ракет Brimstone.
- Польша также объявила о новом пакете помощи. Туда вошли зенитные установки С-60 и 70 тысяч боеприпасов к ним, 42 боевых машин пехоты и 155-миллиметровые гаубицы КРАБ.
- Литва пообещала отправить десятки зенитных установок L-70, боеприпасы, 2 вертолета Ми-8. Общая сумма помощи для Украины составит около 125 миллионов евро.
- Латвия готовит новые поставки переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, два вертолета М-17, десятки пулеметов с боеприпасами, несколько десятков БпЛА и запчасти к М109 гаубице.
- Эстония планирует отправить в Украину десятки гаубиц FH-70 и D-30, тысячи 155-миллиметровых снарядов, боевые машины пехоты, сотни противотанковых гранатометов М2 общей стоимостью около 113 миллионов евро.