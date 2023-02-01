Получит ли Украина Leopard от Турции и почему некоторые страны отказываются предоставить танки

Западные страны-партнеры, безусловно, обмениваются информацией о готовности поставлять Украине вооружение. Некоторые из них не могут передать Leopard из-за внутренних проблем.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, вероятно, такая ситуация из-за того, что немецких танков Leopard 2 есть незначительное количество.

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Какая позиция Греции

Александр Мусиенко сообщил, что у Греции не очень простые отношения с Турцией. Речь идет о спорах, касающихся группы островов в восточной части Эгейского моря.

"Время от времени обмениваются между собой и Анкара и Афины определенными заявлениями", – подчеркнул он.

По его словам, Греция – это одна из стран НАТО, которая одна из первых выполнила решение о финансировании не менее 2% ВВП своей обороны.

По мнению Мусиенко, причина того, почему Греция не хочет передавать Украине танки, имеет основу безопасности.

Несмотря на то, что и Турция, и Греция являются членами НАТО, все же у них есть оружие, в том числе с прицелом на ситуацию, что могут обостриться у них отношения,

– объяснил он.

Он добавил, что украинцам нужно это принять.

Можно ли рассчитывать на Турцию

Александр Мусиенко сосредоточил внимание, что в Турции есть более трехсот танков Leopard.

Если бы Турция выделила нам как минимум где-то хотя бы 10–15% от того, что есть, это было бы достаточно серьезное усиление для нас,

– заметил он.

По его словам, из такого числа техники можно было бы сформировать фактически батальон.

"Но здесь вопрос, пожалуй, политический", – добавил он.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований, есть две позиции Турции. С одной стороны, она помогает Украине.

"Не было препятствий в поставках там ни Bayraktar TB2, ни бронеавтомобилей, ни другой техники. А вот в вопросе танков может быть не все так просто", – обратил внимание он.

Кроме того, Турция, в отличие от других европейских стран ЕС, к сожалению, сохраняет особые отношения и с Россией.

Турция не присоединилась к санкциям ЕС против России. Достаточно много российских компаний, фирм переехало в Турцию и сейчас ведет свою деятельность там,

– подчеркнул он.

К тому же, декларируются намерения сотрудничества в энергетике между Россией и Турцией.

Принимает ли такую позицию Турции Запад

Мусиенко объяснил, что Турцию сейчас упрекают США и некоторые европейские страны в том, что это одна из стран, которая стала лазейкой для обхода санкций Россией.

"Это, конечно, не желательно для тех стран, которые ввели жесткие санкции против России и российского режима", – подчеркнул он.

По его словам, это тоже не очень хорошо и для Украины.

К тому же, в Турции непростая внутренняя ситуация – в стране должны состояться выборы президента. Страна может мотивировать любые свои решения намерениями безопасности.

Они ведут кампанию в Сирии. Им необходимы те же танки, в них есть враги в виде террористов и группировок,

– отметил он.

Мусиенко предположил, что все-таки Турции будет сложно в этом вопросе.

Какая позиция у остальных стран

Руководитель Центра военно-правовых исследований рассказал, что в Испании есть и танки Leopard 2 и Leopard 1.

"Пока мы говорим о танках Leopard 2, которые в меньшем количестве", – добавил он и объяснил, что это и может быть главной причиной, почему страна не может выделить больше техники.

Даже при таком условии украинцы должны быть благодарны. Это боевая машина, которая сыграет свою роль на поле боя. То же касается и Канады.

Я был удивлен, когда услышал, что Канада передаст всего несколько единиц танков Leopard,

– рассказал он.

По мнению Мусиенко, заявленные цели в 120-140 танках никуда не исчезают.

"Они в повестке дня. Я думаю, что к этому будем двигаться", – убежден он.

По его словам, безусловно партнеры обмениваются информацией, поэтому их позиция может корректироваться.

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