Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, імовірно, така ситуація через те, що німецьких танків Leopard 2 є незначна кількість.
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Яка позиція Греції
Олександр Мусієнко повідомив, що Греція має не дуже прості відносини із Туреччиною. Мовиться про суперечки, які стосуються групи островів в східній частині Егейського моря.
"Час від часу обмінюються між собою й Анкара, й Афіни певними заявами", – наголосив він.
За його словами, Греція – це одна із країн НАТО, яка одна з перших виконала рішення про фінансування щонайменше 2% ВВП своєї оборони.
На думку Мусієнка, причина того, чому Греція не хоче передавати Україні танки, має безпекове підґрунтя.
Не зважаючи на те, що і Туреччина, і Греція є членами НАТО, все ж таки вони мають певну зброю, у тому числі з прицілом на ситуацію, що можуть загостритися у них відносини,
– пояснив він.
Він додав, що українцям потрібно це прийняти.
Чи можна розраховувати на Туреччину
Олександр Мусієнко зосередив увагу, що у Туреччини є понад триста танків Leopard.
Якби Туреччина виділила нам щонайменше десь хоча б 10–15% від того, що є, це було б доволі серйозне підсилення для нас,
– зауважив він.
За його словами, з такого числа техніки можна було б сформувати фактично батальйон.
"Але ж тут питання, мабуть, політичне", – додав він.
На думку керівника Центру військово-правових досліджень, є дві позиції Туреччини. З одного боку вона допомагає Україні.
"Не було перешкод у постачанні там ні Bayraktar TB2, ні бронеавтомобілів, ні іншої техніки. А ось у питанні танків може бути не все так просто", – зосередив увагу він.
З іншого боку Туреччина, на відміну від інших європейських країн ЄС, на жаль, зберігає особливі відносини й з Росією.
Не приєдналася Туреччина до санкцій ЄС проти Росії. Досить багато російських компаній, фірм переїхало до Туреччини і зараз веде свою діяльність там", – наголосив він.
До того ж декларуються наміри співпраці в енергетиці між Росією і Туреччиною.
Чи приймає таку позицію Туреччини Захід
Мусієнко пояснив, що Туреччині зараз дорікають США та деякі європейські країни у тому, що це одна із країн, яка стала лазівкою для обходу певних санкцій Росією.
"Це, звичайно, не бажано для тих країн, які запровадили жорсткі санкції проти Росії і російського режиму", – наголосив він.
За його словами, це також не дуже добре і для України.
До того ж у Туреччині непроста внутрішня ситуація – у країні мають відбутися вибори президента. Країна може мотивувати будь-які свої рішення безпековими намірами.
Вони ведуть кампанію в Сирії. Їм необхідні ті ж самі танки, в них є вороги у вигляді терористів та угрупувань,
– зазначив він.
Мусієнко припустив, що все ж Туреччині буде складно у цьому питанні.
Яка позиція в решти країн
Керівник Центру військово-правових досліджень розповів, що в Іспанії є і танки Leopard 2, і Leopard 1.
"Наразі ми говоримо про танки Leopard 2, які у меншій кількості", – додав він і пояснив, що це і може бути головною причиною, чому країна не може виділити більше техніки.
Навіть за такої умови українці повинні бути вдячними. Це бойова машина, яка виконає свою роль на полі бою. Те ж саме стосується і Канади.
Я був здивований, коли почув, що Канада передасть лише кілька одиниць танків Leopard,
– розказав він.
На думку Мусієнка, заявлені цілі у 120-140 танків нікуди не зникають.
"Вони на порядку денному. Я думаю, що до цього будемо рухатися", – переконаний він.
За його словами, безумовно, партнери обмінюються інформацією, тому їхня позиція може коригуватися.
Передача Україні танків Leopard 2: останні новини
- Греція відмовила Україні у постачанні Leopard 2. У Афінах повідомили, що передача танків може негативно вплинути на обороноздатність країни.
- До танкової коаліції приєднується Норвегія. Вона надасть Україні важкі танки Leopard 2 наприкінці березня.
- Постачати танки готова і Данія. Про це на зустрічі з Зеленським в Одесі повідомила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.