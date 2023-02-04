Шольц в шоке: "отряды Путина" пообещали каждому сожгущему Leopard по футболке

Германия согласилась передать Украину свои танки "Леопард". На это отреагировали "отряды Путина".

Соответствующее видео обнародовали в соцсетях, сообщает 24 Канал. Пожилые россиянки начали угрожать канцлеру Германии.

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"Отряды Путина" обратились к Шольцу

"Отряды Путина" обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу с обвинением, что он якобы "опять выполняет задачу Байдена".

Ты один из первых, наверное, присылаешь свои "Леопарды". Другие страны пока думают, нужно ли присылать или нет. А ты тут быстро выполняешь задание. Но заметь, что твои "Леопарды" отдыхают против наших танков 90М. Вот ты будешь уничтожен. Все они сгорят просто большим пламенем,

– угрожает российская пенсионерка.

Более того, "отряды Путина" пообещали каждому, кто сожжет "Леопард", подарить свой мерч – футболку с изображением кремлевского диктатора Владимира Путина и надписью "Отряды Путина".

"Отряды Путина" обещают футболку за сожженный "Леопард": видео

Как быстро Украина может получить обещанные танки