Это прямое участие Германии в войне, – Захарова истерит из-за возможной передачи Taurus Украине

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц рассматривает отправку дальнобойных ракет Taurus в Украину. В МИД России чрезвычайно встревожены таким развитием событий и уже прибегли к угрозам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Москва в панике из-за возможной передачи Taurus

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что удары ракетами Taurus по критической инфраструктуре России – в том числе и по Крымскому мосту, – будут расценены Москвой как "прямое участие Германии в войне на стороне Киева".

В Кремле отмечают, что запуск крылатых ракет Taurus невозможен без непосредственного участия немецких военных. Пресс-секретарь российского МИД пригрозила Фридриху Мерцу "последствиями" в случае ударов этим оружием.

Отметим, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность поставки Украине ракет Taurus. Политик отметил, что сделает это только с согласия европейских партнеров. Британия уже заверила, что поддержит отправку Taurus, если Мерц на это решится.

В то же время нынешний министр обороны ФРГ Борис Писториус выразил сомнение относительно возможности поставки немецких ракет Украине. Он указал, что "есть много аргументов против", а Мерц, мол, может изменить решение после ознакомления с секретной информацией.