Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Знищують бункери та б'ють на 500 кілометрів: чому ракети Taurus стануть страшним сном для Росії

Москва у паніці через можливу передачу Taurus

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що удари ракетами Taurus по критичній інфраструктурі Росії – в тому числі й по Кримському мосту, – будуть розцінені Москвою як "пряма участь Німеччини у війні на боці Києва".

У Кремлі зазначають, що запуск крилатих ракет Taurus неможливий без безпосередньої участі німецьких військових. Речниця російського МЗС пригрозила Фрідріху Мерцу "наслідками" у випадку ударів цією зброєю.

Зазначимо, що новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив можливість постачання Україні ракет Taurus. Політик зазначив, що зробить це лише за згодою європейських партнерів. Британія вже запевнила, що підтримає відправку Taurus, якщо Мерц на це наважиться.

Водночас нинішній міністр оборони ФРН Борис Пісторіус висловив сумнів щодо можливості постачання німецьких ракет Україні. Він вказав, що "є багато аргументів проти", а Мерц, мовляв, може змінити рішення після ознайомлення з секретною інформацією.