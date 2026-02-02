Большинство против: сколько украинцев поддерживают передачу Донбасса России
- 52% украинцев против передачи Донбасса России, тогда как 40% допускают компромисс, хотя и считают его сложным и противоречивым.
- Опрос проводился методом телефонных интервью с 23 по 29 января, охватывая 1003 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных территорий.
Большинство украинцев выступают против передачи Донбасса России, даже при условии получения надежных гарантий безопасности. В то же время лишь часть населения готова рассматривать такой компромисс.
Об этом стало известно из результатов опроса Киевского международного института социологии.
Сколько процентов украинцев поддерживают территориальные уступки?
Согласно данным исследования, большинство опрошенных украинцев, а именно 52%, считают неприемлемой передачу территорий Донбасса под контроль России в обмен на гарантии безопасности. В то же время 40% опрошенных готовы рассмотреть такой компромисс, хотя и считают его сложным и довольно противоречивым.
Еще 7% населения не смогли определиться со своей позицией.
Социологи отметили, что даже на фоне масштабных обстрелов украинской инфраструктуры, в частности энергетических объектов, поддержка такого компромисса за последние две недели января не выросла.
Отношение украинцев к передаче территорий Донбасса / График КМИС
К слову, Владимир Зеленский заявил, что вывод ВСУ из Донецкой области является неприемлемым, поскольку это меняет территориальную целостность Украины. В то же время создание свободной экономической зоны на территории Донетчины рассматривается, однако только под контролем Украины.
В институте социологии также отметили разницу региональных настроений граждан. К примеру, 59% опрошенных жителей Киева категорически против передачи Донбасса, 31% – поддерживают такое условие. Тогда как на западе страны 57% против, 38% – выступают за. В центре и на севере 49% и 42%, на юге 49% и 44%, на востоке 50% и 39% соответственно.
Отметим, опрос проводился в период с 23 по 29 января методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров по всем территории Украины, кроме оккупированных территорий.
Всего было опрошено 1003 граждан в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность исследования не превышает 5,8%.
Прекратится ли война после сдачи Донбасса России?
Кремль продолжает настаивать на получении всей Донетчины для прекращения огня.
Эксперты ISW отметили, что Россия пытается создать впечатление "активного переговорщика", для достижения собственных целей. В частности для установления контроля над Донецкой областью без применения силы – только дипломатией.
Россия и в дальнейшем будет пытаться навязать свои требования по Донецкой области, как якобы умеренную позицию и значительную "уступку", чтобы получить для себя стратегические преимущества. А решение Украины в пользу требований России только приведет к обострению ситуации, поскольку россияне в таком случае получат выгодные позиции для новых атак в будущем.