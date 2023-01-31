Резников летит в Париж: будет говорить с Макроном об истребителях F-16 для Украины, – Reuters
Источник:Reuters
Министр обороны Алексей Резников отправился в Париж. В столице Франции он должен встретиться с президентом Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить вопрос передачи истребителей F-16.
Как отмечается в издании, это произойдет на фоне дебатов среди союзников Украины. Некоторые государства до сих пор сомневаются в том, стоит ли передавать нашему войску истребители, чтобы успешнее противостоять России на поле боя.
Читайте также Жданов сравнил F-16 с российскими МиГ-29 и Су-35: каковы преимущества американского истребителя
Резников настаивает на истребителях
Известно, что советник министра обороны Алексея Резникова в пятницу, 27 января, заявил, что Украина будет настаивать на западных истребителях четвертого поколения. Именно такой F-16. Обсуждать эту тему с партнерами стало легче после решения о передаче танков Leopard и Abrams.
И пока в США категорично не готовы идти на такой шаг, другие страны-союзники не видят в этом ничего аномального. Так, Франция и Польша, похоже, готовы удовлетворить любой запрос Украины, отмечают в издании. Более того, журналистам Макрон накануне заявил, что "по определению ничто не исключено", когда говорится о военной помощи.
В то же время, он отметил, что любой шаг по передаче оружия зависит от ряда факторов. Среди них – необходимость избегать эскалации. Кроме того, Украина должна гарантировать, что самолет "не коснется российской земли".
Добавим, что Резников во время визита в Париж встретится также со своим коллегой Себастьяном Лекорню.
Сколько истребителей нужно Украине
- Начнём с того, что украинские военные летают на советских самолетах. И они, как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, уже на грани возможностей. Так что наше государство остро нуждается в воздушных судах западного производства.
- По его словам, о F-16 говорится с первых дней полномасштабного вторжения. Но следует помнить также и о других типах самолетов. В то же время он заметил, что нашему государству было бы достаточно 5 бригад для защиты в будущем. Хотя, предположил он, столько нам никто не даст.
- Военный эксперт Роман Свитан отметил, что Украине нужно по меньшей мере 2 авиабригады из F-16. Особенность этих самолетов состоит в том, что это летучая платформа, многоцелевой истребитель 4 в 1, который может выполнять ряд задач.