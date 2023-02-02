Окончательного решения нет, – министр обороны Британии об истребителях для Украины

Международные партнеры отлично понимают, что Украине необходимы истребители. В то же время не могут дойти до общего знаменателя, который бы охватывал интересы всех сторон.

К примеру, министр обороны Великобритании Бен Уоллес ответил на призыв бывшего премьера Бориса Джонсона. Он отметил, что отправка реактивных самолетов "не была бы верным подходом". В то же время, он добавил, что "твердого решения" все еще не приняли.

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В Британии ничего не исключают

Я участвовал в этом в течение довольно продолжительного времени. И я научился двух вещей: никогда ничего не исключайте,

– подчеркнул Бен Уоллес.

Журналистам он заявил, что пока отсутствует "твердое решение" о передаче нашему государству истребителей. В то же время, по его мнению, ответный шаг – не "правильный подход".

То, что изменится в этом конфликте в этом году, – это способность украинцев развернуть западное оружие против России,

– добавил он.

Напомним, что Борис Джонсон призвал правительство Великобритании дать Украине еще больше оружия. Оно необходимо нашему государству на фоне заявлений о новом большом наступлении со стороны России. Но от его заявлений внутри страны пытаются дистанцироваться.

Макрон тоже ничего не исключает

Соответствующее заявление президент Франции сделал накануне. По его словам, тема передачи Украине самолетов – не табуированная. На вопросы журналистов он ответил лаконично, что "в принципе ничего не запрещено".

В то же время Макрон добавил, что военная помощь нашему государству не должна быть "эскалационной", а также "ослаблять французскую армию". Также глава государства добавил, что решение будут приниматься при условии, что технику из Франции не будут использовать для того, чтобы атаковать территории России.

США дали зеленый свет союзникам

Журналисты общались с источниками из США. Они заметили, что в стране не заявляли союзникам, что будут против того, чтобы они посылали нам истребители F-16, которые есть у них в запасе.

Однако официальные лица в Соединенных Штатах не планируют этого делать. Это ведь, убеждены представители, слишком дорого и сложно. Зато нам продолжат поставлять артиллерию, ракеты и системы ПВО, которые тоже нужны.