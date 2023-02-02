До прикладу, міністр оборони Великої Британі Бен Воллес відповів на заклик колишнього прем'єра Бориса Джонсона. Він зазначив, що надсилання реактивних літаків "не було б правильним підходом". Водночас він додав, що "твердого рішення" все ще не ухвалили.

Читайте також Змінять хід війни: основні характеристики F-16 і позиція Заходу щодо передачі літаків Україні

У Британії нічого не виключають

Я брав участь у цьому протягом досить тривалого часу. І я навчився двох речей: ніколи нічого не виключайте,

– наголосив Бен Воллес.

Журналістам він заявив, що наразі відсутнє "тверде рішення" щодо передачі нашій державі винищувачів. Водночас, на його думку, відповідний крок – не "правильний підхід".

Те, що зміниться в цьому конфлікті цього року, – це здатність українців розгорнути західну зброю проти Росії,

– додав він.

Нагадаємо, що Борис Джонсон закликав уряд Великої Британії дати Україні ще більше зброї. Вона необхідна нашій державі на фоні заяв про новий великий наступ з боку Росії. Але від його заяв усередині країни намагаються дистанціюватися.

Макрон теж нічого не виключає

Відповідну заяву президент Франції зробив напередодні. За його словами, тема передачі Україні літаків – не табуйована. На запитання журналістів він відповів лаконічно, що "в принципі, нічого не заборонено".

Водночас Макрон додав, що військова допомога нашій державі не має бути "ескалаційною", а також "послаблювати французьку армію". Також глава держави додав, що рішення ухвалюватимуть за умови, що техніку з Франції не використовуватимуть для того, щоб атакувати території Росії.

США дали зелене світло союзникам

Журналісти спілкувалися з джерелами зі США. Вони зауважили, що в країні не заявляли союзникам, що будуть проти того, щоб вони надсилали нам винищувачі F-16, які є у них у запасі.

Втім, офіційні особи у Сполучених Штатах не планують цього робити. Адже це, переконані представники, надто дорого та складно. Натомість нам продовжать постачати артилерію, ракети та системи ППО, які також потрібні.