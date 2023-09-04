Политолог-международник Руслан Осипенко назвал 24 Каналу две версии такой нерешительности германского канцлера. Ранее руководитель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн назвала безответственностью блокирование решения о передаче Taurus, когда в Украине умирают люди.

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Либо осторожен, либо боится

В первую очередь одной из причин может быть осторожность канцлера. Он сам по себе аккуратный человек. Не стоит забывать, что Берлин в последнюю очередь присоединился к поставке тяжелого оружия в Украину. Поставку боевых машин Германия начала только после того, как Соединенные Штаты передали танки Abrams. Только после этого мы получили Leopard.

Вероятно, Шольц ожидает решения от США о передаче дальнобойных ракет Atacms, поэтому блокирует передачу Taurus. Таким образом, канцлер Германии хочет разделить вероятную опасность, которая идет или может идти от России,

– сказал Осипенко.

Также одна из версий это то, что у Москвы есть компромат на Шольце. В критический момент для страны-агрессора Кремль может угрожать, чтобы германский канцлер притормаживал поставки вооружения.

"России физически не удалось остановить поставки оружия в Украину, поэтому оккупанты пытались делать рейд из Беларуси и отрезать нас от Польши и союзников. Вполне возможно, что Москва будет давить на политиков, если имеет на них влияние", – отметил политолог-международник.

Почему Шольц блокирует решение о передаче Украине ракет Taurus: смотрите видео

Ракеты имеют важное значение

Передача Украине танков Leopard не стала для России триггером, чтобы обнародовать вероятный компромат на Шольца. Ведь дальность танков 5 – 10 километров и используют на поле боя в Украине, а ракетами можно ударить по тылам.

Ракета Taurus имеет дальность поражения около 500 километров, поэтому ею можно нанести удары не только по тылам в Крыму и на оккупированных территориях, но и в России. Этими ракетами можно уничтожить всю военную инфраструктуру на Крымском полуострове,

– добавил Осипенко.

Для российских захватчиков дальнобойные ракеты имеют гораздо более важное значение, чем танки. Ведь это точное дальнобойное оружие, бьющее по тылам.

Передача Украине ракет Taurus