Политолог-международник Руслан Осипенко назвал 24 Каналу две версии такой нерешительности германского канцлера. Ранее руководитель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн назвала безответственностью блокирование решения о передаче Taurus, когда в Украине умирают люди.
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Либо осторожен, либо боится
В первую очередь одной из причин может быть осторожность канцлера. Он сам по себе аккуратный человек. Не стоит забывать, что Берлин в последнюю очередь присоединился к поставке тяжелого оружия в Украину. Поставку боевых машин Германия начала только после того, как Соединенные Штаты передали танки Abrams. Только после этого мы получили Leopard.
Вероятно, Шольц ожидает решения от США о передаче дальнобойных ракет Atacms, поэтому блокирует передачу Taurus. Таким образом, канцлер Германии хочет разделить вероятную опасность, которая идет или может идти от России,
– сказал Осипенко.
Также одна из версий это то, что у Москвы есть компромат на Шольце. В критический момент для страны-агрессора Кремль может угрожать, чтобы германский канцлер притормаживал поставки вооружения.
"России физически не удалось остановить поставки оружия в Украину, поэтому оккупанты пытались делать рейд из Беларуси и отрезать нас от Польши и союзников. Вполне возможно, что Москва будет давить на политиков, если имеет на них влияние", – отметил политолог-международник.
Почему Шольц блокирует решение о передаче Украине ракет Taurus: смотрите видео
Ракеты имеют важное значение
Передача Украине танков Leopard не стала для России триггером, чтобы обнародовать вероятный компромат на Шольца. Ведь дальность танков 5 – 10 километров и используют на поле боя в Украине, а ракетами можно ударить по тылам.
Ракета Taurus имеет дальность поражения около 500 километров, поэтому ею можно нанести удары не только по тылам в Крыму и на оккупированных территориях, но и в России. Этими ракетами можно уничтожить всю военную инфраструктуру на Крымском полуострове,
– добавил Осипенко.
Для российских захватчиков дальнобойные ракеты имеют гораздо более важное значение, чем танки. Ведь это точное дальнобойное оружие, бьющее по тылам.
Передача Украине ракет Taurus
- Германия сможет передать нашему государству дальнобойные ракеты Taurus, только если они не будут использоваться для атак по территории России. Известно, что Олаф Шольц требует модифицировать ракеты так, чтобы они не могли наносить удары по территории России.
- Шольц опроверг слухи о том, что Германия может передать Украине Taurus. Немецкий канцлер добавил, что Берлин продолжит сотрудничать с партнерами для того, чтобы обеспечить Украину военной помощью.
- Впоследствии, немецкого канцлера обвинили в нерешительности по передаче Taurus украинским защитникам. Впрочем, он отверг обвинения и заявил, что большинство граждан считают правильным, когда не по каждому требованию о поставках оружия сразу дается утвердительный ответ.