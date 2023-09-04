Політолог-міжнародник Руслан Осипенко назвав 24 Каналу дві версії такої нерішучості німецького канцлера. Раніше керівниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн назвала безвідповідальністю блокування рішення про передачу Taurus, коли в Україні вмирають люди.

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Або обережний, або боїться

Насамперед однією з причин може бути обережність канцлера. Він сам по собі обережна людина. Не варто забувати, що Берлін в останню чергу приєднався до постачання важкої зброї в Україну. А постачання бойових машин Німеччина розпочала лише після того, як Сполучені Штати передали танки Abrams. Тільки після цього ми отримали Leopard.

Ймовірно, Шольц очікує рішення від США про передачу далекобійних ракет Atacms, тому зараз блокує передачу Taurus. У такий спосіб канцлер Німеччини хоче розділити ймовірну небезпеку, яка йде чи може йти від Росії,

– сказав Осипенко.

Також одна з версій це те, що у Москви є компромат на Шольца. У критичний момент для країни-агресора Кремль може погрожувати, щоб німецький канцлер пригальмовував постачання озброєння.

"Росії фізично не вдалося зупинити постачання зброї в Україну, тому окупанти намагалися робити рейд з Білорусі й відрізати нас від Польщі й союзників. Цілком можливо, що Москва буде тиснути на політиків, якщо має на них вплив", – зазначив політолог-міжнародник.

Чому Шольц блокує рішення про передачу Україні ракет Taurus: дивіться відео

Ракети мають вагоме значення

Передача Україні танків Leopard не стала для Росії тригером, аби оприлюднити ймовірний компромат на Шольца. Адже дальність танків 5 – 10 кілометрів і їх використовують на полі бою в Україні, а ракетами можна вдарити по тилах.

Ракета Taurus має дальність ураження близько 500 кілометрів, тому нею можна завдати удари не тільки по тилах у Криму та на окупованих територіях, а й у Росії. Цими ракетами можна знищити всю військову інфраструктуру на Кримському півострові,

– додав Осипенко.

Для російських загарбників далекобійні ракети мають набагато вагоміше значення, ніж танки. Адже це точна далекобійна зброя, яка б'є по тилах.

Передача Україні ракет Taurus