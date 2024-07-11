Авиаэксперт сказал, как Украине защитить самолеты F-16 от российских ракет

На саммите НАТО три партнера нашей страны заявили о начале процесса передачи самолетов F-16. Они будут размещены на территории Украины, их защита от российских ракет является очень важной.

Эксперт по авиации Валерий Романенко рассказал 24 Каналу, что самолеты будут находиться на разных аэродромах. Также важной составляющей их защиты являются комплексы Patriot.

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Как Украине защитить самолеты F-16 от российских ракет

По словам эксперта по авиации, защита F-16 будет происходить так же как и всей остальной украинской авиации. Самолеты будут рассредоточены по многим аэродромам. Более, чем одно звено из 4 самолетов не должна размещаться на одном месте.

Также будет проводиться маневр силами, то есть самолет будет подниматься с одного аэродрома и после выполнения боевой задачи садиться на другую локацию. Самолет не должен задерживаться в укрытии не более 1 – 2 часов.

Если аэродромы будут на расстоянии более 200 – 250 километров от линии боевого соприкосновения, даже стоит учесть границу с Беларусью, россияне не смогут отслеживать их с помощью своих разведывательных дронов. У них не хватит возможности радиоаппаратуры для подачи сигнала,

– заметил Романенко.

Однако он добавил, что у россиян все равно остается спутниковая разведка, хотя благодаря ей передавать данные быстро не удастся. Таким образом F-16 будут в большей безопасности.

Кроме этого, я думаю, что базовый аэродром, хотя бы в начале, будет прикрыт одним из пяти тех комплексов Patriot, который нам обещали в ближайшее время передать союзники,

– отметил эксперт по авиации.