Есть оптимистичный и пессимистичный сценарий: когда Украина получит западные самолеты

В Брюсселе 15 мая проходит заседание "Рамштайн". На встрече присутствует и министр обороны Украины Алексей Резников, который предоставит коллегам подробную информацию о контрнаступлении и сообщит о потребностях ВСУ, включая необходимость авиации западного образца.

Вопрос о поставках Украине западных самолетов для более эффективной борьбы с Россией сейчас активно рассматривается. Об этом 24 Каналу рассказал Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт.

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Самолеты для Украины

Александр Мусиенко объяснил, что сейчас пилоты учатся, а сами самолеты, очевидно, готовятся к отправке в Украину. Речь идет в первую очередь о F-16 и, вероятно, о F-18. Впрочем, относительно последних Украина направила запрос с просьбой проверить техническое состояние этих истребителей, которые готова передать нам Австралия.

Когда они появятся в украинском небе, то есть 2 прогноза. Один оптимистичный, когда наши войска будут в районе админграницы с Крымом – где-то в середине – конце октября, чтобы их активно вовлекать в деоккупацию Крыма,

– объяснил он.

Согласно пессимистичному сценарию, решение может быть отложено на первый квартал следующего года. Впрочем, процесс уже запущен. В настоящее время активно присоединяются к авиационной коалиции Дания и Нидерланды. Ключевая роль у США, за которыми завершающее соглашение.

Украина просит у партнеров 50 самолетов западного образца. В то же время Австралия говорит, что готова отдать нам 40–50 бортов, а это дает оптимистичные прогнозы. Идеальным вариантом было бы получить 8–10 эскадрилий истребителей.

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