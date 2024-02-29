После этого можем получить TAURUS: Свитан назвал важную предпосылку

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг идею передачи Украине дальнобойных ракет TAURUS. По его убеждению, поставки этого типа вооружения могут втянуть Берлин в войну.

Впрочем, так или иначе страна уже участвует в боевых действиях, хоть и косвенным образом. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что немцы передадут TAURUS сразу после одного решения американцев.

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О предпосылке передачи TAURUS

Германия передала Украине танки Leopard, боевые машины Marder, ракеты IRIS-T, радиолокационные станции COBRA, гранатометы, боеприпасы и другое оружие. В ноябре 2023 года страна удвоила расходы из госбюджета на военную помощь с 4 миллиардов евро до 8. Учитывая это, по словам Свитана, Германия уже участвует в войне и неважно как – косвенно или нет.

Здесь нечего бояться. Шольц, вероятнее всего, прикрывает свою неготовность принять решение по TAURUS некоторыми отмазками,

– сказал военный эксперт.

Передача TAURUS дальностью более 500 километров напрямую связана с передачей ATACMS дальностью около 300 километров. Как только американцы примут решение о поставках этих ракет, немцы сразу подхватят тенденцию и передадут оружие, предположил Роман Свитан.

Такая же ситуация была с передачей Leopard. Как только США официально сказали, что передадут Украине Abrams, Германия согласовала поставки этих танков.

TAURUS – немецкие управляемые ракеты. Они являются аналогом британских Storm Shadow, которые уже успешно используются украинскими военными. Они сбрасываются истребителями и самостоятельно находят свои цели, могут лететь под радарами.

Заявления чиновников вокруг поставок Украине TAURUS