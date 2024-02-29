После этого можем получить TAURUS: Свитан назвал важную предпосылку
Канцлер Германии Олаф Шольц отверг идею передачи Украине дальнобойных ракет TAURUS. По его убеждению, поставки этого типа вооружения могут втянуть Берлин в войну.
Впрочем, так или иначе страна уже участвует в боевых действиях, хоть и косвенным образом. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что немцы передадут TAURUS сразу после одного решения американцев.
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О предпосылке передачи TAURUS
Германия передала Украине танки Leopard, боевые машины Marder, ракеты IRIS-T, радиолокационные станции COBRA, гранатометы, боеприпасы и другое оружие. В ноябре 2023 года страна удвоила расходы из госбюджета на военную помощь с 4 миллиардов евро до 8. Учитывая это, по словам Свитана, Германия уже участвует в войне и неважно как – косвенно или нет.
Здесь нечего бояться. Шольц, вероятнее всего, прикрывает свою неготовность принять решение по TAURUS некоторыми отмазками,
– сказал военный эксперт.
Передача TAURUS дальностью более 500 километров напрямую связана с передачей ATACMS дальностью около 300 километров. Как только американцы примут решение о поставках этих ракет, немцы сразу подхватят тенденцию и передадут оружие, предположил Роман Свитан.
Такая же ситуация была с передачей Leopard. Как только США официально сказали, что передадут Украине Abrams, Германия согласовала поставки этих танков.
Заявления чиновников вокруг поставок Украине TAURUS
- На Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии несколько раз пытался избежать ответа на вопрос, почему Германия не поставляет Украине дальнобойные ракеты TAURUS. Он отмечал, что его страна после США тратит больше всего средств на оружие Украине. Однако впоследствии он сообщил, что для поставки Taurus нужен правильный момент.
- На прошлой неделе парламент Германии призвал правительство Шольца предоставить Украине "системы дальнего действия" для нанесения "точечных ударов глубоко в тылу агрессора", но ракеты TAURUS не упоминаются. Хотя, возможно, именно и о них говорилось.
- Несмотря на провальное голосование в Бундестаге за резолюцию о поставках Украине TAURUS, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не оставляет надежды изменить мнение правительства Германии. Он заявил, что Киев не собирается бить немецкими дальнобойными ракетами TAURUS по российской территории.