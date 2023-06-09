РПЦ является неотъемлемой частью войск России, – Подоляк прокомментировал передачу пленных Венгрии

Советник главы ОП Михаил Подоляк убежден, что передача РПЦ украинский пленных Венгрии – это попытка продемонстрировать "христианские ценности", которых у оккупантов нет. Украина о переговорах Венгрии и России не знала.

Венгрия же такими действиями, по мнению Подоляка, "обнуляет" ценности Европейского Союза. В прямом эфире телемарафона он призвал ЕС приостановить членство Венгрии, передает 24 Канал.

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Передача военных – стандартный пиар РПЦ

Михаил Подоляк предположил, что военнопленные, которых Московский патриархат передал Венгрии, являются жителями Закарпатья. Однако четкой информации у него нет, ведь освобождение военных из российского плена с Киевом не согласовывалось.

Также Подоляк отметил, что действия РПЦ – обычный пиар и попытка "обелить" свою репутацию.

РПЦ сегодня является неотъемлемой частью вооруженных сил России, атакующих другую страну. И она мотивирует военнослужащих России убивать украинцев. И на фоне этой дикой репутации, которую все в мире сегодня понимают, РПЦ ищет возможность как-то проявить свои христианские наклонности, которых у нее нет,

– заявил Подоляк.

Вице-премьер Венгрии заявил, что украинцы обязаны свободой именно РПЦ, ведь это был ее "жест".

Венгрия продолжает подыгрывать России

РПЦ заявили о передаче 11 украинских военнопленных 8 июня. Эксперты убеждены, что так Путин пытается актуализировать тему так называемого "закарпатского сепаратизма".

Советник Офиса Президента также убежден, что и Венгрия как страна пока делает "все, чтобы как можно больше украинцев убивали". В частности, уже не первый год Будапешт блокирует санкции, передачу оружия и финансовую помощь.

Вспомнил Подоляк и о визитах в Москву главы венгерского МИДа Петера Сиярто. В то же время, он отметил, что Венгрия – это проблема не Украины, а Европейского Союза.

Если у вас есть демонстративно, манифестно обнуляющая репутацию ЕС, обнуляющая ваши ценности, то пожалуйста, примите соответствующие организационные решения. Приостановите членство Венгрии, чтобы она осознала: ты или в Европе, или в России,

– сообщил Подоляк.

Также Михаил Подоляк заявил, что для Украины вопрос Венгрии очевиден. Но изменить что-то там невозможно, пока Виктор Орбан остается у власти. Заметил он и то, что Венгрия – это единственная страна Европы, где российская пропаганда доминирует "тотально".

Скандал с передачей Венгрии пленных: коротко