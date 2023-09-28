TAURUS обсуждали на встрече Зеленского с Шольцом, поставки ATACMS – вопрос времени, – Кулеба
Источник:"Интерфакс-Украина"
Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал тему передачи дальнобойных ракет Taurus и ATACMS Украине во время встреч с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом США Джо Байденом.
Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, передача Киеву ATACMS – это вопрос времени.
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О дальнобойных ракетах. Тема Taurus была на встрече президента Зеленского с канцлером ФРГ Шольцом, а тема ATACMS была на встрече с президентом США Байденом,
– отметил Дмитрий Кулеба.
Украина получит дальнобойные ракеты
По его словам, в настоящее время руководитель Офиса президента Андрей Ермак активно работает с Джейком Салливаном, а он соответственно – с Энтони Блинкеном для того, чтобы скорейший вопрос передачи дальнобойных ракет был решен.
"И я убежден, что поставки в Украину ракет ATACMS — это вопрос времени. Так же, как мы до этого успешно решали задачи по другим типам оружия", – отметил министр.
Что важно понимать
Кулеба добавил, что в вопросе военной помощи важно выделить две части:
- это стабильность поставок того оружия, которое уже открыто для передачи от начала российской агрессии,
- и вторая – это последние "закрытые" позиции, которыми на данный момент являются дальнобойные ракеты ATACMS из США и Taurus из Германии.
Главное о передаче ракет
- В августе немецкие СМИ писали, что правительство изучает возможность предоставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие месяцы.
- В то же время отмечали, что канцлер Олаф Шольц требует модифицировать их так, чтобы наносить удары по территории России было невозможно.
- Также западные СМИ сообщали, что администрация Байдена приняла решение предоставить Украине ракеты ATACMS еще до визита Зеленского, но решила не объявлять об этом публично. Официального решения по ракетам пока нет.