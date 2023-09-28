TAURUS обсуждали на встрече Зеленского с Шольцом, поставки ATACMS – вопрос времени, – Кулеба

28 сентября 2023, 13:08
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Источник:

"Интерфакс-Украина"

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал тему передачи дальнобойных ракет Taurus и ATACMS Украине во время встреч с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом США Джо Байденом.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, передача Киеву ATACMS – это вопрос времени.

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О дальнобойных ракетах. Тема Taurus была на встрече президента Зеленского с канцлером ФРГ Шольцом, а тема ATACMS была на встрече с президентом США Байденом,
– отметил Дмитрий Кулеба.

Украина получит дальнобойные ракеты

По его словам, в настоящее время руководитель Офиса президента Андрей Ермак активно работает с Джейком Салливаном, а он соответственно – с Энтони Блинкеном для того, чтобы скорейший вопрос передачи дальнобойных ракет был решен.

"И я убежден, что поставки в Украину ракет ATACMS — это вопрос времени. Так же, как мы до этого успешно решали задачи по другим типам оружия", – отметил министр.

Что важно понимать

Кулеба добавил, что в вопросе военной помощи важно выделить две части:

  • это стабильность поставок того оружия, которое уже открыто для передачи от начала российской агрессии,
  • и вторая – это последние "закрытые" позиции, которыми на данный момент являются дальнобойные ракеты ATACMS из США и Taurus из Германии.

Главное о передаче ракет

  • В августе немецкие СМИ писали, что правительство изучает возможность предоставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие месяцы.
  • В то же время отмечали, что канцлер Олаф Шольц требует модифицировать их так, чтобы наносить удары по территории России было невозможно.
  • Также западные СМИ сообщали, что администрация Байдена приняла решение предоставить Украине ракеты ATACMS еще до визита Зеленского, но решила не объявлять об этом публично. Официального решения по ракетам пока нет.

Автор: Анастасія Лукашевська