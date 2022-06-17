"Передадим" часть суверенитета, – политолог назвал вероятные минусы вступления в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Это очень важный для нас шаг, в частности, в борьбе с Россией.

Плюсов вступления в ЕС очень много. В первую очередь, мы вынуждены будем провести качественные реформы. Однако некоторые минусы могут возникнуть также. Об этом 24 каналу сказал политолог Максим Яли.

Статус кандидата в члены ЕС: у Зеленского объяснили, что это значит для Украины

По его словам, статус кандидата в члены Евросоюза не является гарантией присоединения к ЕС. В качестве примера – Турция, которая в 1999 году получила статус кандидата, но до сих пор не присоединилась. Тогда были большие споры и скандалы между государствами.

Несмотря на огромное желание и необходимость Украины вступить в ЕС, есть и определенные негативные аспекты вступления, но их меньше преимуществ.

Многие женщины и дети, которые сейчас вынуждены находятся в ЕС, понимают, что есть огромное количество и плюсов в Украине,

– отметил Яли.

А именно – отсутствие такой крупной бюрократии и норм, тормозящих экономическое развитие.

"Во вторых, мы "передаем" часть собственного суверенитета. То есть указания, указы, решения Брюссель будут привилегировать над украинским законодательством и решениями. Это огромный минус", - считает политолог.

Мы можем быть несколько ограничены в принятии собственных решений. На этом этапе мы будем экономически зависеть от предоставления финансовой помощи, если мы поступим.

Какие плюсы интеграции Украины в ЕС

В Европейский Союз входят большинство развитых стран Европы. Прежде всего, ЕС предоставляет всем своим членам право пользоваться всеми принципами и свободами, которые позволяют построить свободное и богатое государство. Быть в ЕС означает "сидеть за одним столом" с представителями цивилизованного мира.

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Когда примут решение о кандидатстве Украины в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Так что шансы на то, что Украина получит его уже в конце июня 2022 года, увеличиваются.

17 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС .

Окончательное решение относительно того, придавать ли Украине статус страны кандидата в ЕС, планируют принять во время саммита, который состоится 23 – 24 июня.

Следует отметить, что Еврокомиссия рекомендует предоставить статус кандидата в члены ЕС и Молдове. А вот Грузии – нет . Но отмечается, что у нее еще есть шанс.

К слову – эксперт сказал, сколько стран проголосуют за кандидатство Украины в ЕС: смотрите видео