Передадим привет также, – Зеленский отреагировал на атаку дронов России на Киев

Российская армия днем 16 января атаковала Киев, когда в украинской столице находился британский премьер Кир Стармер. Владимир Зеленский отреагировал на этот обстрел.

Президент подчеркнул, что оккупанты также получат свое за атаку Киева. Об этом Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с Киром Стармером, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский об атаке Россией Киева 16 января

Журналистка спросила Владимира Зеленского и Кира Стармера об их реакции на атаку по центру Киева. В частности, это произошло, когда президент Украины и премьер Великобритании вели переговоры после прибытия последнего в украинскую столицу.

На этот вопрос Зеленский ответил лаконично, но с интригой.

Мы передадим привет также,

– подчеркнул украинский лидер.

В то же время Кир Стармер, комментируя атаку Киева, отметил, что удар российскими дронами по украинской столице является напоминанием для всех партнеров Украины, что видят украинцы каждый день. Британский премьер подчеркнул, что это – ежедневная угроза.

"Для меня это дроновой удар, это просто напоминание, что Украина видит каждый день и напоминание, что эта война принесена российской агрессией. Это просто незаконная война", – сказал Стармер.

Именно поэтому глава правительства Великобритании сказал, что нужно иметь длительный мир для Украины.

В СМИ рассказали, как близко был дрон к Зеленскому и Стармеру

Журналисты издания The Guardian отметили, что российский беспилотник было видно и слышно неподалеку Мариинского дворца в Киеве недалеко от Офиса Президента. Там находились Владимир Зеленский и Кир Стармер.

Власти Киева сообщали о работе ПВО в центре города, обломки упали в Днепровском, Соломенском районах, Голосеевском, Дарницком и Печерском районах.

Также СМИ публикуют фото, как британский премьер смотрит на последствия вражеской атаки по Киеву.



Кир Стармер смотрит на поврежденное в результате атаки России авто / Фото "Радио Свободы"

К слову, днем 16 января российская армия запустила свои ударные дроны-камикадзе по Киеву. Впоследствии в городе услышали взрывы, а городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в центре столицы по российским дронах работают силы ПВО.

После этого мэр Киева и глава КГВА отметили, что обломки вражеских дронов зафиксировали в нескольких районах города. В Соломенском районе в результате атаки дронами пострадало авто.