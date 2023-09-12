Появляется все больше возможностей для окружения Донецка: обзор фронта от Свитана

ВСУ продолжают эффективно работать по всей линии фронта. Помимо ежедневно уничтоженного личного состава и техники врага, также фиксируются продвижение на нескольких направлениях.

А некоторые участки фронта уже скоро можно будет взять в оперативное окружение и отрезать от поставок. Эти и другие события на фронте в ежедневной сводке для 24 Канала проанализировал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Обратите внимание Враг пытается прорвать оборону в Донецкой области: ВСУ продвигаются на разных участках

На сколько еще хватит ресурса россиянам

Главное управление разведки сообщило о количестве личного состава россиян и технических средств, находящихся на территории Украины. Речь идет о 420 тысячах военных, 2 260 танках, более 5 тысячах бронированных машин, 3 тысячах артиллерийских систем, 360 самолетах и 320 вертолетах.

Напомним, что в целом линия фронта сейчас растягивается на более тысячи километров. Свитан пришел к выводу, что количества сил, привлеченных россиянами, не хватит для наступательных действий, этого количества было бы достаточно для фронта шириной до 400 километров.

Более того, для сдерживания наступления это также недостаточно, ведь часть фронта проходит по Днепру, а часть на Запорожском направлении – в глухой обороне. Кроме того, ежесуточно украинские защитники минусуют технику врага – до 10 танков, 20 БМП и т.д.

Поэтому россияне по всему миру ищут старую советскую технику, пытаются ее восстановить. Их мощности восстановления и изготовления в несколько раз меньше, чем уничтожение ее нашими средствами поражения,

– добавил полковник запаса.

Полный анализ фронта от Романа Свитана: смотреть видео

Украине нужны дальнобойные ракеты и авиация

В настоящее время сообщается, что на южном направлении несколько снизилась эффективность работы западной техники, ведь преимущественно работает пехота из-за плотного заминирования.

Свитан считает, что о прорыве фронта можно будет говорить тогда, когда ВСУ дойдут до железнодорожной дороги, расположенной возле Токмака, это еще 20 километров от линии столкновения.

Относительно техники ее интенсивность использования действительно уменьшается, ведь без авиации бросать ее на произвол судьбы сейчас будет очень хорошей целью для противника, пояснил военный аналитик.

Также сообщается, что Белый дом серьезно рассматривает передачу кассетных боеприпасов ВСУ для Himars.

Свитан объяснил, что кассетных боеприпасов к Himars есть несколько типов:

ATACMS – дальностью до 300 километров;

ракета М30 – похожая на М31, которая сейчас уже используется в Украине, дальностью 70 – 80 километров;

неуправляемые ракеты М26, работающие примерно в таком же режиме, как "Град", "Смерч", "Ураган". Полным залпом из 12 таких ракет накрывают 25 тысяч квадратных метров.

Эти ракеты сейчас очень важны. Дальность у них основная 30 – 45 километров, но это дивизионная дальность, которая уже сейчас позволит накрывать железную дорогу из Черниговки на Токмак. К тому же их много и они дешевые,

– заметил летчик-инструктор.

Продвижение ВСУ

На Востоке у ВСУ зафиксированы успехи в районе населенного пункта Опытное. Там также была взята часть войск России в плен. Также более интенсивное движение началось в Марьинке, там ВСУ также выбивают позиции врага.

Фактически с обеих сторон ВСУ пытаются протискиваться к окружению Донецка. Свитан объяснил, что вокруг областного центра есть объездная дорога, которая ведет от Авдеевки до Марьинки. Именно по ней возможно продвижение ВСУ для дальнейшего окружения.

Такое развитие событий военный эксперт считает удачным, однако для него необходимо политическое решение, ведь такое продвижение нарушит Минские договоренности и позволит освободить земли, захваченные еще с 2014 года.

Также в направлении Опытное – Водяное по трассе, которая обходит эти два населенных пункта, возможно сейчас продвижение, поскольку образовались условия для отрезания этого плацдарма.