Передали ли Украине первые самолеты F-16: что говорят в Белом доме

Днем, 31 июля, появилась информация о прибытии первых истребителей F-16 в Украину. В Белом доме отреагировали на подобные слухи.

США пока не подтверждают передачу Украине первых истребителей F-16. Соответствующие слухи появились в СМИ накануне, однако, как выяснилось, пока официальных данных об этом нет.

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Что говорят в США о заявлениях по F-16

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга ответил на вопрос, правдивы ли слухи о передаче Украине первой партии истребителей F-16.

Вам нужно поговорить с украинцами. Я, конечно, не собираюсь говорить о возможностях вооружения,

– заявил американский чиновник.

По его словам, как отмечалось на саммите НАТО, процесс передачи Украине F-16 продвигается. Кирби напомнил, что нет никаких причин сомневаться в обещании по поводу ввода их в эксплуатацию до конца лета 2024 года.

Незадолго до этого издание Bloomberg сообщило, что первая партия истребителей F-16 уже прибыла в Украину. Журналисты отметили, что Киев получил небольшое количество самолетов. Официально украинские власти эту информацию по состоянию на 31 июля не комментировали.