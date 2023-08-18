Передали ВСУ бракованные мины почти на 270 миллионов: супругам предпринимателей сообщили о подозрении

Двум руководителям фирм сообщили о подозрении из-за поставок Вооруженным Силам Украины бракованных боеприпасов. Переданные артиллерийские мины обладали некачественным прахом.

Служба безопасности Украины рассказала, что при испытании боеприпасов Минобороны установило недостатки и отправило мины обратно изготовителю, чтобы он их исправил. Однако фирмы этого не сделали с февраля 2022 года.

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Компании передали ВСУ бракованные мины в начале полномасштабной войны

Министерство обороны Украины заключило контракт на поставку продукции по государственному оборонному заказу с предпринимателями.

Руководители двух предприятий, являющихся супругами, должны были до февраля 2022 года изготовить и поставить для Вооруженных сил Украины боеприпасы. Предприниматели в указанные сроки поставили лишь часть заказанных мин, которые оказались неисправными из-за использования некачественного пороха,

– заявили в МВД.

В СБУ объясняли, что неисправность мин выявило Министерство обороны в ходе испытаний полученных артиллерийских мин. Некачественный же прах:

делает невозможным применение боеприпасов в боевых условиях;

приводит к выведению из строя самого артвооружения.

Именно поэтому Минобороны вернуло бракованную партию компаниям-производителям для устранения выявленных недостатков. Однако до сих пор компании:

не устранили технические неисправности военной продукции;

не поставили украинским защитникам ни одной единицы боеприпасов согласно госзаказу.

Супруги передали ВСУ бракованные мины на 270 миллионов / Фото СБУ, МВД

Подозрение получили супруги предприниматели, передавшие ВСУ бракованные мины

На основании собранных доказательств двум руководителям компаний сообщено о подозрении за мошенничество, совершенное в крупных размерах,

– заявили в СБУ.

По их данным, сумма по контракту составила почти 270 миллионов гривен. Следствие отмечает, что к сделке причастны руководители трех частных компаний, получивших заказы от Министерства обороны на производство этих боеприпасов.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что руководители двух предприятий являются супругами. Именно семейной паре сообщили о подозрении. Если вину пары докажут, то им грозит до 8 лет тюрьмы.

Партнер арестованного нардепа Пономарева пытался попасть в пул поставщиков для ВСУ

Блогер и политтехнолог Александр Кочетков рассказал, что Владислав Якубовский – партнер арестованного депутата Пономарева, которого обвиняют в государственной измене.

Ведь народный депутат Верховной Рады Пономарев после начала полномасштабной войны уехал в Бердянск, который через некоторое время оккупировали. По данным журналистов, в оккупированном городе политик мог наладить работу своих предприятий "Азмол" и "Агринол" для поставки горюче-смазочных материалов для военной техники России.

В то же время компании Владислава Якубовского продолжают работать с Минобороны и Укрзализныцей и даже пытались попасть в сообщество поставщиков питания для Вооруженных Сил Украины. Что об этом известно – читайте по ссылке.