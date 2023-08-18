Служба безпеки України розповіла, що при випробуванні боєприпасів Міноборони встановило недоліки та відправило міни назад виробнику, щоб він їх виправив. Проте фірми цього не зробили ще з лютого 2022 року.
Дивіться також Альтернатива дорогим снарядам, – у фонді Притули розповіли, чому FPV-дрон важливий для фронту
Компанії передали ЗСУ браковані міни на початку повномасштабної війни
Міністерство оборони України уклало контракт на постачання продукції за державним оборонним замовленням з підприємцями.
Керівники двох підприємств, які є подружжям, мали до лютого 2022 року виготовити та поставити для Збройних сил України боєприпаси. Підприємці у зазначені строки поставили лише частину замовлених мін, які до того виявилися несправними через використання неякісного пороху,
– заявили в МВС.
У СБУ пояснювали, що несправність мін виявило Міністерство оборони під час випробувань одержаних артилерійських мін. Адже неякісний порох:
- унеможливлює застосування боєприпасів у бойових умовах;
- призводить до виведення з ладу самого артозброєння.
Саме тому Міноборони повернуло браковану партію компаніям-виробникам для виправлення виявлених недоліків. Проте досі компанії:
- не усунули технічні несправності військової продукції;
- не поставили українським захисникам жодної одиниці боєприпасів згідно з держзамовленням.
Подружжя передало ЗСУ браковані міни на 270 мільйонів / Фото СБУ, МВС
Підозру отримало подружжя підприємців, які передали ЗСУ браковані міни
На підставі зібраних доказів двом керівникам компаній повідомлено про підозру за шахрайство, вчинене у великих розмірах,
– заявили в СБУ.
За їхніми даними, сума за контрактом становила майже 270 мільйонів гривень. Слідство зазначає, що до оборудки причетні керівники трьох приватних компаній, які отримали замовлення від Міністерства оборони на виробництво цих боєприпасів.
У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що керівники двох підприємств є подружжям. Саме сімейній парі повідомили про підозру. Якщо провину пари доведуть, то їм загрожує до 8 років тюрми.
Партнер арештованого нардепа Пономарьова намагався потрапити у пул постачальників для ЗСУ
Блогер та політтехнолог Олександр Кочетков розповів, що Владислав Якубовський – партнер заарештованого депутата Пономарьова, якого звинувачують в державній зраді.
Адже народний депутат Верховної Ради Пономарьов після початку повномасштабної війни поїхав до Бердянська, який за деякий час окупували. За даними журналістів, в окупованому місті політик міг налагодити роботу своїх підприємств "Азмол" та "Агрінол" для постачання паливно-мастильних матеріалів для військової техніки Росії.
Водночас компанії Владислава Якубовського продовжують працювати з Міноборони та Укрзалізницею та навіть намагалися потрапити в спільноту постачальників харчування для Збройних Сил України. Що про це відомо – читайте за посиланням.