Служба безпеки України розповіла, що при випробуванні боєприпасів Міноборони встановило недоліки та відправило міни назад виробнику, щоб він їх виправив. Проте фірми цього не зробили ще з лютого 2022 року.

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Компанії передали ЗСУ браковані міни на початку повномасштабної війни

Міністерство оборони України уклало контракт на постачання продукції за державним оборонним замовленням з підприємцями.

Керівники двох підприємств, які є подружжям, мали до лютого 2022 року виготовити та поставити для Збройних сил України боєприпаси. Підприємці у зазначені строки поставили лише частину замовлених мін, які до того виявилися несправними через використання неякісного пороху,

– заявили в МВС.

У СБУ пояснювали, що несправність мін виявило Міністерство оборони під час випробувань одержаних артилерійських мін. Адже неякісний порох:

унеможливлює застосування боєприпасів у бойових умовах;

призводить до виведення з ладу самого артозброєння.

Саме тому Міноборони повернуло браковану партію компаніям-виробникам для виправлення виявлених недоліків. Проте досі компанії:

не усунули технічні несправності військової продукції;

не поставили українським захисникам жодної одиниці боєприпасів згідно з держзамовленням.

Подружжя передало ЗСУ браковані міни на 270 мільйонів / Фото СБУ, МВС

Підозру отримало подружжя підприємців, які передали ЗСУ браковані міни

На підставі зібраних доказів двом керівникам компаній повідомлено про підозру за шахрайство, вчинене у великих розмірах,

– заявили в СБУ.

За їхніми даними, сума за контрактом становила майже 270 мільйонів гривень. Слідство зазначає, що до оборудки причетні керівники трьох приватних компаній, які отримали замовлення від Міністерства оборони на виробництво цих боєприпасів.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що керівники двох підприємств є подружжям. Саме сімейній парі повідомили про підозру. Якщо провину пари доведуть, то їм загрожує до 8 років тюрми.

Партнер арештованого нардепа Пономарьова намагався потрапити у пул постачальників для ЗСУ

Блогер та політтехнолог Олександр Кочетков розповів, що Владислав Якубовський – партнер заарештованого депутата Пономарьова, якого звинувачують в державній зраді.

Адже народний депутат Верховної Ради Пономарьов після початку повномасштабної війни поїхав до Бердянська, який за деякий час окупували. За даними журналістів, в окупованому місті політик міг налагодити роботу своїх підприємств "Азмол" та "Агрінол" для постачання паливно-мастильних матеріалів для військової техніки Росії.

Водночас компанії Владислава Якубовського продовжують працювати з Міноборони та Укрзалізницею та навіть намагалися потрапити в спільноту постачальників харчування для Збройних Сил України. Що про це відомо – читайте за посиланням.