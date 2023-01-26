Германия может передать истребители, но через некоторое время, – Подоляк

После оглашения решения о предоставлении Украине танков Leopard 2 канцлер Германии Олаф Шольц исключил поставки нам истребителей. Однако, вполне вероятно, что через некоторое время мы все же получим боевые самолеты.

Об этом 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, сейчас есть абсолютно корректное поведение Германии по передаче Украине всего необходимого.

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В чем ошибка Германии по отношению к России

Подоляк считает, что мы должны справедливо относиться к Германии. Потому что она проделала колоссальную работу над собой. Раньше это была страна, которая адвокатировала Россию в Европе. То есть в Берлине говорили о том, что Москву нужно приобщить к европейским рынкам, сделать ее партнером.

По его словам, немцы думали, что, если они втянут Россию в европейский бизнес, интегрируют ее в сырьевую и другие виды экономики, то Москва будет заинтересована в том, чтобы обезопасить Европу не только от каких-либо масштабных, но и локальных конфликтов.

Просто мы с вами понимаем природу России как таковой. Для России как раз таки нет экономики – есть сверхприбыли для того, чтобы купить яхту, но экономики, как инструмента влияния, не существует,

– подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что для россиян существует только такой инструмент влияния, как война, шантаж, политическое убийство, вмешательство и пропагандистская работа. Потому что они руководствуются принципом "разделяй и властвуй", который построен на насилии, так как это природа российской государственности.

Ведь, объяснил Подоляк, насилие – единственный шанс для их существования. Потому что так Россия контролирует свое внутреннее пространство. В частности, власти говорят своему населению, что они живут в грязи, зато у них есть величие России. То есть, она продает это как концепцию сдерживания внутренних противоречий.

Подоляк сказал, что означает заявление Шольца о поставках Украине истребителей: смотрите видео

Действительно ли Германия не передаст Украине истребители

Он подчеркнул, что Германия, особенно Олаф Шольц, эволюционно менялись, хотя и не так быстро, как нам бы хотелось. Украинцы же принимают решение довольно быстро, потому что понимают данное время лучше многих. Ведь мы молодое государство и можем быть эдаким поездом Европы, объяснить, что за все надо платить цену и нужно очень быстро принимать решения.

По его мнению, немцы поняли, что концепция втянуть Россию в Европу была ошибкой. Как и то, чтобы вообще иметь с ней партнерские отношения и делать россиян партнерами в своих бизнесах. Берлин сейчас попытается искупить эту ошибку и восстановить правильные информационные нарративы в Европе, а именно – что безопасность может быть только без России, и только при ослабленной Москве.

Потому, по словам советника главы Офиса Президента, заявление Шольца о том, что Германия не предоставит Украине истребители, не следует воспринимать как категорический отказ.

Вот "нет-нет-нет", переводя с немецкого – это значит "да-да-да", только через определенное время,

– считает Подоляк.

Он добавил, что сейчас у нас есть абсолютно корректное поведение Германии с точки зрения передачи Украине всего необходимого.

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