Лидер оппозиции Израиля против помощи Украине: заявляет, что оружие может попасть в Иран

Израиль объяснил, почему не хочет снабжать оружием Украину. Там опасаются, что их оружие может попасть в руки Ирана.

Бывший премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, который снова может возглавить правительство, заявил, что считает нынешнюю политику Израиля в отношении украинско-российской войны "благоразумной".

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Нетаньяху отверг идею поставки оружия Украине

Премьер убежден, что если Израиль передаст Украине оружие, оно может оказаться в руках Ирана. Мол, власти Израиля боятся, что их оружие может быть использовано против них.

В вопросе об оружии всегда есть вероятность, и это случалось, что оружие, которое мы поставим на одно поле боя, окажется в руках Ирана и будет использовано против нас,

– сказал он.

Нетаньяху добавил, что на Голанских высотах, где Израиль пытается помешать Ирану создать второй ливанский фронт, их враги уже используют оружие израильского производства.

Он добавил, что Израиль помогает "благоразумно", принимая украинских беженцев и оказывая гуманитарную помощь.

У Нетаньяху очень тесные отношения с Путиным

Во время единственного телемарафона заместитель Директора Центра восточных исследований Сергей Данилов отметил, что у Нетаньяху, который, скорее всего, снова станет премьером, тесные отношения с Путиным. С президентом России экс-премьер встречался значительно чаще, чем с президентом США.

Он, скорее всего, будет прислушиваться к позиции тех, кто считает, что отношения с Россией для Израиля важнее, чем вступать в прокси-войну с Ираном на нашем фронте.

– считает он.

Отметим, что Украина решила послать правительству Израиля официальную ноту с просьбой безотлагательно предоставить системы ПВО.

Позиция Израиля о помощи Украине

После массированных русских обстрелов 10 – 11 октября Украина обращалась в Израиль с просьбой помочь с системами ПВО "Железный купол" и зенитно-ракетными комплексами Barak-8. Израиль отказал якобы из-за страха препятствия Россией совершения операций в Сирии.

Однако в СМИ была информация о том, что якобы Израиль мог предоставить Украине разведывательные данные об иранских дронах-камикадзе.

Однако после передачи Ираном ракет в Россию в Израиле изменили свою позицию. Заговорили о большей помощи Киеву.

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