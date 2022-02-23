Передовым подразделениям российской армии внезапно приказали выключить телефоны, – InformNapalm

Передовым подразделениям российской армии дали команду полностью выключить телефоны и рации. Приказали оставить только IP-телефонию для связи.

Выключить телефоны приказали около 20:40 по московскому времени. Такую информацию волонтеры InformNapalm получили от инсайдеров с оккупированных территорий.

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Кому именно дали приказ

Команду получили подразделения первого и второго армейских корпусов. По утверждению источников, им строго-настрого запретили выходить в это время в эфир, приказали даже вынуть батареи из телефонов.

Предполагают, что россияне будут сканировать пространство и все доступные телефоны на линии соприкосновения, чтобы сделать целеуказания по координатам.

Боевики попросили у Путина отбить "атаку" ВСУ

Главари пророссийских боевиков официально попросили у президента России Владимира Путина помощи в "отражении атаки" Вооруженных сил Украины. Кремль обнародовал соответствующее обращение.

В своих приказах о "признании" фейковых "республик" Путин поручил ввести войска на Донбасс – якобы для мира.

Перед тем главари пророссийских боевиков выдвинули дерзкие требования. Они заявили, что якобы Вооруженные силы Украины должны покинуть свою же территорию добровольно. Речь идет о Донецкой области.

Кстати – Россия эвакуирует своих дипломатов из Украины | На эту минуту:

Текст поста InformNapalm:

Внимание! Только что волонтеры InformNapalm получили информацию от инсайдеров из ОРДЛО, что в 20:40 (по московскому времени) все передовые подразделения 1-го и 2-го АК получили команду полностью отключить телефоны и рации, оставить только IP-телефонию для связи. Им строго-настрого запретили выходить на это время в эфир, приказали даже вынуть батареи из телефонов.

Как вариант, вероятно россияне будут сканировать пространство и все доступные телефоны на линии соприкосновения, чтобы делать целеуказания по координатам.