Оккупанты пытаются скрыть движение техники и войск на Юге: глушат связь и интернет

Российские военные прекрасно понимают, что их ожидают серьезные неприятности на Юге. Поэтому в регионе они делают все возможное, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение.

Как отмечают в Генштабе, на Юге оккупанты стремятся скрыть передвижение своей техники и армии. Это они делают не просто так. Ведь успешное контрнаступление буквально не оставляет шансов на отступление и на спокойное хранение оружия и боекомплектов на складах.

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Враги блокируют работу операторов

Чтобы свести к минимуму риски, российские военные блокируют работу операторов мобильной связи. Также они лишили доступа к интернет. Все это происходит в районах Таврической и Новой Каховки Херсонской области.

По мнению врагов, только таким образом удастся скрыть движение войск и машин. И отчасти они правы, ведь передать информацию нашим военным станет сложнее. Но поскольку этими данными уже владеют в Генштабе, то сведения все-таки просочились.

Заметим, что в Южнобужском направлении российские захватчики стремятся улучшить свое логистическое обеспечение. Этот вопрос особенно остро стоит на фоне регулярных взрывов на складах с боекомплектом.

Также враги нанесли артиллерийские удары по более чем 20 населенным пунктам, расположенным вдоль линии столкновения на этом направлении. Известно, что от ударов пострадала больше всего инфраструктура Вышетарасовки в Днепропетровской области.

Оккупанты несут потери

Как отмечают в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 24 удара по врагу. Подтверждены попадания по 16 районам скопления оружия и техники, а также опорному пункту российских захватчиков.

Кроме того, защитникам Украины удалось попасть в 8 позиций зенитных ракетных комплексов. Также подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и вражеский Су-25.

Эффективно свою работу проделали воины ракетных войск и артиллерии. Они поразили:

4 пункта управления;

5 районов скопления живой силы, оружия и техники;

2 объекта ПВО;

1 объект артиллерии;

2 склада боеприпасов;

станцию РЭБ;

другие военные цели оккупантов.

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