Переговорная позиция Украины – слабая, садиться за стол переговоров не ко времени, – Арахамия

Украина находится в слабой переговорной позиции, поэтому возобновление переговоров – не ко времени. Сегодня важно усилить контрнаступление украинских войск. Для этого важно ускорить поставки оружия.

Об этом заявил глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия. Депутат прибыл в Вашингтон, чтобы обсудить вопросы вооружения и признать Россию государством-спонсором терроризма. По его словам, эти темы планируют поднять на переговорах со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.

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Сейчас нет места для переговоров

Давид Арахамия рассказал, что украинская команда 1 – 2 раза в неделю разговаривает по телефону с представителями России. Несмотря на это "обе стороны ясно понимают, что прямо сейчас нет места для переговоров",

Наша переговорная позиция действительно слаба, мы не хотим сидеть за столом переговоров, если находимся в такой позиции. Нам нужно каким-то образом обратить события назад,

– заметил Арахамия.

По его словам, украинские войска должны перейти в контрнаступление, чтобы отразить захваченные российскими оккупантами территории.

Арахамия добавил, что среди украинских возникла негативная реакция на идею переговоров с Россией после военных преступлений. При этом он считает, что война должна закончиться компромиссом.

Арахамия о потерях среди украинских военных на Донбассе

Лидер фракции "Слуга народа" рассказал, что каждый день на Донбассе получают ранения до 1000 украинских военных. В среднем от 200 – 500 из них погибает. Он отметил, что потери выросли за последние две недели противостояния.

Арахамия заявил, что сегодня главная проблема состоит в нехватке оружия и боеприпасов.

Арахамия объяснил при каких условиях Украина возобновит переговоры

17 мая советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил , что переговорный процесс с Россией по прекращению войны временно прекращен. По его словам, Россия, по сути, не меняет свои директивы.

Ранее Давид Арахамия уже комментировал прекращение переговорного процесса. По его словам, пока нет причины предлагать России вести переговоры. Прежде из-за того, что Украина выбивает захватчиков из многих населенных пунктов, российские военные продолжают захватывать новые. Мол, сейчас такая ситуация, когда мы делаем шаг вперед и два назад.

По мнению Арахамии, Украина продолжит переговоры, когда получит обещанное от партнеров оружие, поскольку это сделает позицию нашего государства на переговорах более устойчивой.

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