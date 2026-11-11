Абу-Даби без результата: почему стороны не продвинулись в вопросе гарантий безопасности

В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры по вопросу гарантий безопасности для Украины, которые на второй день продлились всего несколько часов. Этот раунд переговоров вызвал немало вопросов относительно реальных договоренностей сторон.

В Абу-Даби завершился очередной раунд трехсторонних переговоров по вопросам безопасности. О ходе встречи и вероятных результатах в эфире 24 Канала рассказал политолог Петр Олещук.

Каковы итоги встречи в Эмиратах?

Второй день консультаций в ОАЭ оказался заметно короче предыдущего, ведь стороны вели обсуждение лишь около двух часов. Аналитики обращают внимание на то, что переговоры зашли в тупик или же застопорились из-за отсутствия необходимого мандата.

Скорее всего, как, собственно, все и ожидали, никаких серьезных глобальных договоренностей не состоялось,

– предполагает политолог.

По словам Олещука, признаков согласования принципиальных политических вопросов пока нет, поэтому ситуацию следует оценивать без лишних иллюзий.

Возможны ли гуманитарные договоренности?

Несмотря на отсутствие прорыва в стратегических договоренностях по вопросам безопасности, контакты сторон могут принести локальные результаты. Речь идет прежде всего о неотложных гуманитарных проблемах и возвращении людей.

Возможно, будут какие-то договоренности об обмене пленными, возможно, о каких-то гуманитарных операциях, подобных той, что произошла в Олешках, но вряд ли больше,

– отметил Петр Олещук.

Таким образом, практические результаты раунда, скорее всего, ограничатся точечными шагами без изменения общей рамки безопасности, на которую рассчитывает страна-агрессор.

Что известно о переговорном процессе?

Ранее сообщалось, какие темы выносились на повестку дня и что обсуждали стороны на встречах 10–11 ноября. В частности, большое внимание уделялось тому, какими стали итоги первого раунда переговоров в Абу-Даби, где продолжительность встречи превысила пять часов. В то же время главным гуманитарным ожиданием от подобных встреч остается вопрос, состоится ли очередной большой обмен пленными в ближайшее время.