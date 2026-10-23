"Хоть завтра": Зеленский назвал, от кого зависят сроки проведения переговоров в Абу-Даби

Украина надеется провести трехстороннюю встречу с США и Россией в Абу-Даби в первой половине ноября. Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев уже готов к переговорам, но пока все зависит от российской стороны.

Президент Украины рассказал об этом во время онлайн-встречи в Hudson Institute. Он отметил, что украинская сторона ожидала проведения диалога еще в октябре, однако российская сторона "придумала очередной повод для отказа".

Формат переговоров и ключевые вопросы

В ноябре у нас есть договоренность провести трехстороннюю встречу в формате "Украина – США – Россия" на уровне команд, и мы надеемся, что она состоится. Планируется встретиться в первой половине ноября, как можно раньше. Мы готовы к встрече в любой день, хоть завтра, однако все зависит от россиян,

– сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что мирные переговоры должны проходить при участии американских и европейских партнеров.

Президент также подчеркнул важность перехода от технических консультаций команд к встрече лидеров государств, "ведь ключевые вопросы можно решить только на самом высоком уровне". А пока на повестке дня предстоящего диалога в Абу-Даби остаются прекращение войны, приближение мира и подготовка всего необходимого для встречи на уровне лидеров.

Мы будем поддерживать предложение и о прекращении огня, и об окончании войны, и об энергетическом перемирии, о любом перемирии, в любом случае, а также о гуманитарных инициативах, возвращении пленных и дипломатии,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, Россия уже неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако впоследствии меняла или отменяла свои решения. Именно поэтому ключевой концепцией украинской стороны является проведение встречи как можно раньше для выработки справедливого мира.

Ранее в Кремле также утверждали, что очередной раунд трехсторонних переговоров состоится в Абу-Даби. До этого Владимир Зеленский сообщал, что Москва поддерживает встречу команд по итогам поездки спецпредставителя США Стива Виткоффа в Россию.