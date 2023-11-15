Джо Байден и Си Цзиньпин встретились в США: первые подробности мероприятия

Си Цзиньпин приехал в США, чтобы принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На полях мероприятия в Сан-Франциско с ним встретился Джозеф Байден.

Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент США Джозеф Байден встретились впервые за 6 лет. Они не стали отвечать на вопросы представителей СМИ перед этой встречей.

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Как началась эта встреча

По данным местных СМИ, переговоры двух лидеров проводились в особняке, расположенном к югу от Сан-Франциско.

Си Цзиньпин приехал туда на машине, где его уже ждал Джозеф Байден, а также члены китайской делегации. Президент США пожал руку китайскому лидеру. После этого они пошли к имению.

Джозеф Байден поздравил Си Цзиньпина: видео RNC Research



Перед тем, как зайти внутрь, оба лидера помахали другим людям, в том числе представителям СМИ. Также они несколько секунд позировали для фото. После этого Джозеф Байден и Си Цзиньпин еще раз пожали друг другу руки.

На других кадрах можно услышать, как журналисты попытались задать вопрос президенту США. Однако оба лидера проигнорировали представителей СМИ и молча вошли в здание.

Президент США жмет руку китайскому лидеру и проводит его внутрь особняка: видео из соцсетей



Что сказали лидеры

Джозеф Байден во время приема заявил, что для него является честью и удовольствием принимать в Соединенных Штатах китайского лидера. Си Цзиньпин назвал двусторонние отношения Китая и США самыми важными во всем мире.

Администрация Байдена показала только начало переговоров двух лидеров и делегаций США и КНР. Основная часть встречи проходила за закрытыми дверями.

Речи президента США и лидеры КНР: видео Белого дома



Известно, что Си Цзиньпин заявил, что два государства не имеют права поворачиваться друг к другу спинами. По его словам, за последние 50 лет отношения между Китаем и США никогда не были гладкими, но они продолжают двигаться вперед.

Си Цзиньпин выступил против того, чтобы США и Китай отворачивались друг от друга. Он отметил, что размеров планеты Земля хватит для обеих стран и достижения ими успеха.

Джозеф Байден со своей стороны заявил, что он и Си Цзиньпин не всегда соглашались друг с другом, но их встречи всегда были откровенными, прямыми и полезными. Он добавил, что беседы с глазу на глаз ничем не заменить.

Что говорят эксперты об этих переговорах