США в этом заинтересованы: насколько возобновление помощи Украине будет зависеть от встречи в Джидде

Встреча американской и украинской сторон, которая проходит в Саудовской Аравии 11 марта, очень важна, чтобы снизить градус напряжения в отношениях США и Украины, который имел кульминацию 28 февраля в Овальном кабинете.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил глава "Института Американистики" Владислав Фарапонов, выразив убеждение, что американская делегация приехала услышать предложения украинских представителей.

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Какова вероятность, что США возобновят поставки оружия ВСУ?

Госсекретарь США Марко Рубио перед визитом в Саудовскую Аравию заявлял, что если Украина продемонстрирует готовность к миру, то не исключено, что США возобновят предоставление оружия нашему государству. По мнению политолога-американиста, решение прекратить поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов было принято для того, чтобы показать России, что США действительно очень хотят мира.

Украине давали то вооружение, которое есть на складах Пентагона, есть другая линия помощи – долгосрочные контракты в американское производство. То есть, мы бы и так эту помощь получили бы не раньше начала 2026 года,

– озвучил Фарапонов.

Политолог-американист считает, что если на переговорах в Джидде американская делегация поймет самое главное, что Украина действительно хочет завершить войну и готова предлагать конкретные реалистичные шаги для этого, то возобновление помощи со стороны США может произойти без привязки к результатам этой встречи.

США в этом заинтересованы. Если посмотреть логику этой администрации по пересмотру эффективности работы правительства, потраченных правительственных средств, то остановиться на полпути и не изготовить определенную технику и оружие, не поставить ее Украине – это выстрел себе в ногу,

– озвучил Фарапонов.

Предоставление военной помощи Украине, по мнению Фарапонова, будет восстановлено. Он также отметил, что после диалога двух делегаций в Саудовской Аравии не стоит ожидать совместного брифинга, вероятнее, что эта встреча будет предусматривать закрытую дипломатию.

Напомним, что государственный секретарь США Марко Рубио ранее говорил, что один из вопросов, который планируется обсудить во время встречи с украинской стороной в Саудовской Аравии, будет касаться возможности возобновления военной помощи Украине.

Заметьте, что консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус считает, что украинской делегации во время встречи с американцами важно донести до них мысль, что если Украина проиграет в войне, то США, как лидер западного мира, проиграют тоже. Это для них будет поражение на геополитическом уровне. Он также отметил, что США в оказании поддержки Украине могут заменить другие страны, в частности Великобритания.